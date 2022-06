Départ de la troisième étape de la Route Occitanie dans l’Aude

Après une deuxième étape raccourcie à cause de la canicule, la troisième épreuve de la Route d’Occitanie prend son départ dans l’Aude ce samedi 18 juin. Direction les Pyrénées-Orientales.

La troisième étape de la Route d’Occitane prend son départ à Sigean dans l’Aude ce samedi 18 juin. Les cyclistes escaladeront la montée du barrage de l’Agly, le Col de Jau, le Col des Hares et l’ascension finale qui arrive aux Angles (2,7 km à 6,8%). Les grimpeurs seront à leur avantage lors de cette étape dont l’arrivée se fera dans les Pyrénées-Orientales au bout de 189 kilomètres.

La veille, la deuxième étape a été remportée par l’Espagnol Roger Adria, 24 ans, de la team Kern Pharma. Il décroche sa première victoire chez les pros en devançant Michael Valgren (EF) et Max Kanter (Movistar). Les Français Julien Simon (TEN) et Axel Mariault (Team U Nantes Atlantique) complètent le Top 5 de ce jour.

Une deuxième étape raccourcie pour la Route d’Occitanie

Il s’agissait d’une étape particulièrement courte. Le placement du Tarn en vigilance rouge canicule et un arrêté préfectoral ont contraint les organisateurs à éviter ce département dans lequel la course cycliste devait prendre son départ. Du coup, un tracé plus court a été mis en place, d’une longueur de 34 kilomètres à peine.

La décision du préfet du Tarn d’interdire la course a particulièrement déplu au président du conseil départemental, Christophe Ramond. « Jamais une étape du Tour de France depuis sa création en 1903 n’a été annulée à cause de la chaleur », écrit-il dans un communiqué dans lequel il demande à l’État de compenser auprès des organisateurs et des collectivités le préjudice financier.

La Route d’Occitanie doit s’achever dimanche 19 juin avec une quatrième étape entre Les Angles et Auterive au sud de Toulouse. Encore une étape pour les sprinters.