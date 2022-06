Canicule. La deuxième étape de la Route d’Occitanie annulée dans le Tarn

Le passage de la deuxième étape de la Route d’Occitanie par le département du Tarn est annulé à cause des fortes chaleurs, sur décision du préfet ce vendredi 17 juin.

Les fortes chaleurs à des conséquences. Le passage de la Route d’Occitanie par le Tarn, prévu ce vendredi 17 juin, est annulé en raison du basculement de ce département en vigilance rouge à cause de la canicule. La décision a été prise par le préfet jeudi 16 juin en début de soirée.

La deuxième étape de cette course cycliste se déroulant dans la région devait prendre son départ à Graulhet dans le Tarn, et s’achever au bout de 154 kilomètres à Roquefort en Aveyron. Mais les températures en ont décidé autrement.

Les organisateurs de la Route d’Occitanie ont cependant décidé de ne pas annuler l’étape prévue ce jour. Elle est seulement raccourcie à une trentaine de kilomètres. L’épreuve partira de Belmont-sur-Rance, également en Aveyron, où la vigilance météo est au niveau orange.

Christophe Ramond demande des compensations à l’État

« Je m’étonne de l’annulation de la Route d’Occitanie pour cause de canicule. Jamais une étape du Tour de France depuis sa création en 1903 n’a été annulée à cause de la chaleur », a réagi Christophe Ramond, président du conseil départemental du Tarn.

« Pourquoi ne pas avoir appliqué le protocole relatif aux conditions météorologiques extrêmes édicté par l’Union cycliste internationale ? Dans ce protocole, les médecins estiment qu’on ne peut pas rouler quand il fait plus de 44 degrés. Est-ce la première fois en France que des cyclistes professionnels courent avec une température de 40 degrés ? », écrit encore Christophe Ramond, qui demande à l’État de compenser auprès des organisateurs et des collectivités le préjudice financier.

La suite de la Route d’Occitanie n’est pas compromise

Au moment de la publication de cet article, la suite de la course n’est pas compromise. La troisième étape, samedi 18 juin, se déroulera entre Sigean, dans l’Aude et Les Angles, dans les Pyrénées-Orientales. Les cyclistes escaladeront la montée du barrage de l’Agly, le Col de Jau, le Col des Hares et l’ascension finale qui arrive aux Angles (2,7 km à 6,8%). Les grimpeurs seront à leur avantage lors de cette étape. Enfin, dimanche 19 juin, la quatrième étape ira de Les Angles à Auterive au sud de Toulouse. Encore une étape pour les sprinters.