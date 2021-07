Tour de France : de nombreuses routes fermées aujourd’hui dans les Pyrénées-Orientales

Le Tour de France va relier Céret à Andorre la Vieille aujourd’hui. Dans les Pyrénées-Orientales, de nombreux axes de circulation sont fermés pour l’occasion. Voici la liste.

Le Tour de France fait de nouveau étape en Occitanie aujourd’hui. Les cyclistes vont relier Céret à Andorre la Vieille. En raison de cet événement, les conditions de circulations s’annoncent compliquée pour la journée dans les Pyrénées-Orientales.

Depuis hier 20h, la RD 615 et le RD 13 sont fermées entre Céret et Llauro et au col de Fourtou sur la commune de Prunet-et-Belpuig.

Depuis ce matin 9h, de nombreux axe sont fermés à la circulation. Tout d’abord, le village de Céret est complètement fermé à la circulation. Des points de stationnement et des navettes sont mises en place par la commune.

En plus de cela, sont fermés :

La RD 115 sur le territoire de Céret

La RD 615 entre Céret et le col de Llauro

La RD 13 entre le col de Llauro et le col de Fourtou

La RD 618 et la RD 16 entre le col de Fourtou et la RN 116 au giratoire de Bouleternère

La RN 116 jusqu’à l’entrée de Prades

La RD 916 entre Ille sur Têt et le giratoire de Bouleternère

La RD 916 qui traverse la commune de Prades

De la RN 116 entre Prades et Mont-Louis / La Cabanasse

De la RN 20, RN 320, RN 22 jusqu’à la frontière du Pas de la Case

Du tunnel du Puymorens de 9h à 17h minimum

Depuis 11h, d’autres axes de circulation sont fermés. C’est notamment le cas de :