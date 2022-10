Abrac’Argelès, un festival international de magie pour Halloween

La première édition du festival international de magie “Abrac’Argelès” a lieu du 27 au 31 octobre 2022 à Argelès-sur-Mer. Des spectacles gratuits pour tous les publics.

Crédit photo: ©Abrac’Argelès

« À l’approche d’Halloween, un vent de magie va souffler sur Argelès-sur-Mer. Prêt(e)s pour une tramontane de shows incroyables ? » invite l’Office de Tourisme d’Argelès-sur-Mer. Du 27 au 31 octobre 2022 se tient la première édition du festival international de magie “Abrac’Argelès”.

Au programme, des animations et des spectacles familiaux en accès gratuit à l’espace Jean Carrère. Une “boum magique d’Halloween” aura également lieu le 31 octobre, à 18h30 sur la place Gambetta. Les enfants sont invités à venir déguisés et à venir danser avec Nanar, un clown magicien.

Les spectacles des jours à venir au festival de magie

“L’académie des sorciers et le coffre des secrets” est un spectacle à retrouver dimanche 30 octobre, à 17h. Il a reçu le Robert Houdin d’Or, prix du meilleur spectacle magique de l’année 2022 dans la catégorie Show de magie, par la Fédération Française des Artistes Prestidigitateurs. Signé Magic-Phil, il embarque les spectateurs dans un univers inspiré du sorcier le plus célèbre de la planète : Harry Potter.

« Nous sommes à l’aube d’une nouvelle rentrée pour “River High”, l’Académie des Sorciers. Mais cette année, l’existence de l’école est menacée : le coffre des secrets a été ouvert ! Par qui et pourquoi ? Tous s’interrogent… Professeurs et élèves auront besoin de vous, spectateurs Moldus et Non Mages, pour déchiffrer les symboles et résoudre la prophétie. » indique le synopsis.

​​​​Dernier spectacle du festival de magie “Abrac’Argelès”, “l’incroyable show” de GUS illusionniste, le lundi 31 octobre à 21h. Cet as de la manipulation, conjugue magie, illusionnisme et humour. Il fait notamment apparaitre, disparaître et voler les cartes. « Il va vous en mettre plein les yeux tout en travaillant vos zygomatiques » promettent les organisateurs.

Informations pratiques : Abrac’Argelès, festival international de magie. Espace Jean Carrère, 24 avenue Molière, Argelès-sur-Mer. Horaires : 17h le dimanche 30, 18h30 et 21h pour le lundi 31. Tarif : gratuit, sur réservation (sauf pour la soirée Halloween place Gambetta).