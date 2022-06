Deux incendies dans les Pyrénées-Orientales mobilisent 300 pompiers

Les Pyrénées-Orientales sont touchées simultanément par deux incendies ce mardi 28 juin. Quelque 300 pompiers sont mobilisés.

Les Pyrénées-Orientales sont touchées simultanément par deux incendies ce mardi 28 juin. Quelque 300 pompiers sont mobilisés. Crédit photo : licence pixabay – CC Military_Material

Le risque d’incendie est accru durant la période estivale. Deux incendies touchent simultanément les Pyrénées-Orientales ce mardi 28 juin.

Feu de pinèdes et de végétations en cours sur les communes de Rivesaltes et d’Opoul.



🚒 les secours sont sur place

⚠️ Vigilance à l'approche de ce secteur

🚨 Laissez libre les accès aux secours pic.twitter.com/f4MxjMYsVZ — SDIS 66 (@SDIS66) June 28, 2022

Un premier feu touche la commune d’Opoul-Perillos, à une vingtaine de kilomètres au nord de Perpignan. Il a déjà parcouru entre 45 et 50 hectares. Un lotissement est menacé par les flammes. Cent-quatre-vingt-dix sapeurs-pompiers sont sur place. Parmi eux, vingt sont venus en renfort de l’Aude, selon l’Indépendant. Au moins deux Canadair sont mobilisés. D’autres doivent arriver.

La préfecture des Pyrénées-Orientales annonce la fermeture de la RD5 entre Rivesaltes et Opoul au niveau du croisement avec la RD5B. Il en est de même pour la RD9 au niveau du croisement avec la RD12, au Pas de l’Echelle.

⚠️Incendie sur la commune d'Opoul-Perillos⚠️



D.BOYRIE, directrice de cabinet du @Prefet66, s'est rendue sur les lieux de l'incendie aux côtés des forces de secours et de sécurité.



🚉Par ailleurs, la circulation des trains entre Perpignan et Narbonne est interrompue. pic.twitter.com/riGBW7Oh4Z — Préfet des Pyrénées-Orientales 🇫🇷🇪🇺 (@Prefet66) June 28, 2022

Un second incendie est en cours dans les Pyrénées-Orientales sur la commune de Rivesaltes, située à une dizaine de kilomètres au nord de Perpignan. Il a parcouru trois hectares au nord de la commune. Au moins quatre rues et 150 personnes ont dû être évacuées. Deux habitations ont été touchées et une personne a été transportée vers le centre hospitalier. Elle a été incommodée par la fumée. Une équipe de 94 pompiers est mobilisée.