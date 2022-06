Pendant toute la période estivale, une carte des risques d’incendie dans l’Hérault est mise à jour quotidiennement pour sensibiliser aux dangers des feux de foret.

Crédit photo : licence pixabay – CC Military_Material

Chaque année, plus de 4 000 départs de feux de forêt sont comptabilisés en France, essentiellement dans la moitié sud. L’an dernier, des incendies ont notamment touché le Var, le Vaucluse et l’Aude. Dans l’Hérault, 130 feux de forêt et 1 344 feux d’espaces naturels ont été recensés en 2021. Près de 1200 hectares sont partis en fumée.

Face à ce danger, une carte des risques d’incendie dans l’Hérault est mise à jour quotidiennement pendant toute la période estivale, du 17 juin jusqu’à la fin du mois de septembre. L’objectif est de « sensibiliser la population aux dangers des feux de forêt, et de contribuer à faire évoluer les comportements des professionnels, touristes, et résidents qui, par leurs pratiques de loisirs ou lors de leurs déplacements, peuvent être la cause de départ accidentel de feu », explique la préfecture du département dans un communiqué. Un incendie sur deux est la conséquence d’une imprudence.

L’Hérault divisé en neuf secteurs sur la carte des risques d’incendie

Cette carte est « établie en fonction des prévisions spécifiques “feux de forêt” de Météo France. Elle découpe le département de l’Hérault en neuf secteurs représentant les principaux massifs forestiers », toujours d’après la préfecture. De la même façon que la carte de vigilance météo, régulièrement relayée dans les médias, la carte des risques d’incendie s’organise en quatre niveaux : vert, jaune, orange et rouge.

La carte sera consultable sur les réseaux sociaux de la préfecture de l’Hérault, sur le site internet des services de l’État, et sur l’application “Prévention incendie” éditée par l’Entente Valabre.