Aude. Plusieurs incendies en cours à Bizanet

Plusieurs incendies se sont déclenchés depuis lundi 16 août sur la commune de Bizanet dans l’Aude. Plus de 400 pompiers sont déjà mobilisés.

Deux incendies se sont déclenchés depuis la soirée de lundi 16 août sur la commune de Bizanet dans l’Aude. Ils ont parcouru 40 hectares de végétation pour le premier et 20 hectares pour le second, selon la préfecture du département.

Elle indique aussi que “ces feux sont particulièrement complexes et virulents” à cause du temps sec et du vent. Pour rappel, le département de l’Aude était en vigilance jaune pour forte chaleur jusqu’à ce lundi.

🔥🚒Feux déclarés hier soir #Bizanet 40 hectares parcourus #Durban 20 h

🧑‍🚒430 sapeurs pompiers restent mobilisés et renforts extra départementaux attendus

💡737 abonnés privés d’électricité @enedis_LR sur place pour rétablissement

⚠️ restez vigilant, ne gênez pas les secours ⚠️ pic.twitter.com/i10DF1zdRx — Préfet de l'Aude (@Prefet11) August 17, 2021

Plus de 430 pompiers sont déjà mobilisés pour lutter contre les flammes et empêcher leur progression. Des renforts des autres départements de la région Occitanie sont attendus pour les aider.

Ces incendies ont déjà des conséquences sur la vie du département. “Une ligne aérienne a été touchée. 737 abonnés sont privés d’électricité sur les communes de Durban, St-Jean-de-Barrou,Embres-et-Castmaure, Fraysse-des-Corbières et Villesèque-des-Corbières. Les agents Enedis sont sur place pour installer des groupes électrogènes et rétablir l’électricité”, d’après la préfecture.

Pour rappel, plusieurs massifs forestiers du département de l’Aude sont fermés depuis dimanche 15 août. Cette décision a été prise à cause de la sécheresse et du vent qui augmentent les risques de départ d’incendie.