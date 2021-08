Aude. Pourquoi des massifs forestiers sont fermés à partir de ce dimanche

Plusieurs massifs forestiers de l’Aude sont fermés au public à partir de dimanche 15 août. Le risque de départ de feu est accru avec la sécheresse et le vent.

C’est une question de prudence. Plusieurs massifs forestiers du département de l’Aude sont fermés à partir de dimanche 15 août, a indiqué la préfecture dans un communiqué envoyé aux médias. Cette décision a été prise à cause de la sécheresse et du vent qui augmentent les risques de départ d’incendie.

La préfecture indique que “les massifs de la Clape et de l’île Sainte-Lucie font l’objet d’un arrêté-cadre de fermeture, déclenchée par l’atteinte du niveau de risque très élevé. Afin d’assurer la sécurité du public et limiter les départs de feu accidentels, ces massifs seront fermés au public à compter du dimanche 15 août, et tant que le niveau de risque reste très élevé. La fermeture est susceptible d’être poursuivie a minima jusqu’au mercredi 18 août, si les conditions de vent se maintiennent.”

D’autres massifs font aussi l’objet d’une fermeture. “Les massifs de Fontfroide et de Pinèdes-Crémades seront également fermés par arrêtés préfectoraux, à compter de ce dimanche 15 août et tant que le niveau de risque reste très élevé”, explique la préfecture de l’Aude. Mais une dérogation était prévue pour la chasse dans ces massifs ce dimanche matin, “afin de permettre la régulation des populations de sanglier et de limiter les dégâts aux cultures. En effet, les vignes en bordure de massifs forestiers sont particulièrement sensibles aux dégâts de sangliers à quelques jours du début des vendanges.”