Occitanie. Marine Le Pen en tête malgré des métropoles acquises à Jean-Luc Mélenchon

Malgré des scores conséquents de Jean-Luc Mélenchon à Toulouse et Montpellier, c’est Marine Le Pen qui arrive en tête du premier tour de l’élection présidentielle en Occitanie, talonnée par Emmanuel Macron. Aucun des candidats des partis historiques de gouvernement (PS, PC, LR ou EELV) ne parvient à franchir la barre de 5 % dans la région.

La carte des résultats du premier tour de l’élection présidentielle en Occitanie © JT

Emmanuel Macron n’a pas la cote en Occitanie. En effet, que ce soit sur l’ensemble de la région ou, plus spécifiquement dans les métropoles, le Président sortant se contente de la seconde place du premier tour de l’élection présidentielle, à plus de quatre points de son résultat national. En effet, c’est la candidate du rassemblement national qui s’adjuge la première place en récoltant 24,62 % de suffrages exprimés. Devant ceux de la République en marche (23,48 %) et de la France insoumise (22,42 %). Bien que troisième sur l’ensemble de la région, Jean-Luc Mélenchon est clairement en tête dans les deux métropoles : Toulouse (36,95 %) et Montpellier (40,73 %).

Une participation plus élevée que dans la moyenne du pays

Sur les 4 323 870 inscrits en Occitanie, 3 383 380 électeurs se sont déplacés aux urnes ce dimanche 10 avril (78,25 d’entre eux), soit un taux d’abstention de 21,75 % légèrement inférieur à la moyenne nationale (25,14 %). C’est dans le Gers où 80,81 % des électeurs se sont rendu dans leur bureau de vote que la participation a été la plus forte et, au contraire, dans les Pyrénées Orientales que celle-ci a été la plus faible (75,77 % de votants).

Le Pen et Macron se partagent les départements

En nombre de départements où ils sont arrivés en tête, Marine Le Pen et Emanuel Macron font jeu égal. En effet, la candidate d’extrême droite et le Président s’imposent chacun dans six des treize départements. L’Aude, le Gard, l’Hérault, les Pyrénées-Orientales, le Tarn et le Tarn-et-Garonne pour Marine Le Pen. En revanche, l’Aveyron, la Haute-Garonne, le Gers, le Lot, la Lozère et les Hautes-Pyrénées ont majoritairement voté pour le chef de l’État. Jean-Luc Mélenchon, lui, obtient le meilleur score dans l’Ariège (26,07 %). Un département de gauche ou la France insoumise s’était déjà illustrée lors des dernières législatives.

Pyrénées-Orientales, Aude et Gard : bastions du Rassemblement national

Sans surprise, Marine Le Pen confirme sa solide implantation dans les territoires où le Front national, puis le Rassemblement national, multiplient les résultats favorables. Notamment dans les départements côtiers. Et c’est dans les Pyrénées-Orientales que Marine Le Pen obtient le meilleur score avec 32,74 % des votes exprimés en sa faveur. Suivi de l’Aude (30,14 %) et du Gard (29,34 %). En revanche, la candidate d’extrême droite a été boudée dans la Haute-Garonne (18,21 %), le Lot (19,58 %) ou l’Aveyron (20,10 %).

Macron désavoué en Ariège

Seul département d’Occitanie qui a placé Jean-Luc Mélenchon en tête du premier tour de l’élection présidentielle, l’Ariège a également manifesté une forme de défiance envers l’actuel Président de la République qui doit se contenter de 19,71 % des voix exprimées et de la troisième position. Un rang qu’il occupe aussi dans le Gard (21,32 %) et dans l’Hérault (22,28 %).

Lassalle devance Zemmour dans sept départements

Du côté des petits candidats, seuls deux ont franchi la barre des 5 % de votes exprimés en Occitanie : Éric Zemmour qui cumule 7,86 % des voix et Jean Lassalle qui obtient un score de 5,59 %. Ces deux candidats se partagent la quatrième et cinquième position dans la plupart des départements de la région. Et, malgré une moyenne favorable au candidat de Reconquête, c’est Jean Lassalle qui prend la quatrième place dans sept des treize départements. Notamment dans le Gers, la Lozère et les Hautes-Pyrénées ou le candidat Résistons ! franchit même les 10 %. Eric Zemmour lui plafonne à 9 % dans l’Hérault et le Gard. En Haute-Garonne, celui-ci n’obtient que 6,92 % des voix.

Un claque pour les partis historiques

Comme dans le reste du pays, l’ensemble des partis historiques de gouvernement subit un rejet massif des électeurs. En effet, aucun des candidats du Parti socialiste (PS), Parti communiste (PC), Les Républicains (LR) ou Europe Ecologie-Les Verts (EELV) ne franchit le seuil fatidique des 5 % des votes exprimés dans la région. Un score que Valérie Pécresse (LR) obtient tout de même dans le Lot (5,16 %) et dans la Lozère (6,46 %). Yannick Jadot se classe donc sixième avec 4,2 %, suivi de Valérie Pécresse 3,90 %, de Fabien Roussel 2,52 % et de Anne Hidalgo 2,33 %. Nicolas Dupont-Aignan (1,91 %), Philippe Poutou (0,72 %), Nathalie Arthaud (0,45 %) ferment la marche de ce classement, basé sur les résultats en Occitanie à l’issu du premier tour de l’élection présidentielle.

Les résultats complets du 1er tour de la présidentielle en Occitanie