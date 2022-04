Présidentielle 2022. Marine le Pen en tête en Tarn-et-Garonne

La candidate du Rassemblement national à l’élection présidentielle, Marine Le Pen, s’est classée en tête dans les urnes du Tarn-et-Garonne.

La candidate du Rassemblement national à l’élection présidentielle, Marine Le Pen, s’est classée en tête dans les urnes du Tarn-et-Garonne. Crédit photo : CC BY SA 2.0 Rémi Noyon – Global Panorama

Marine Le Pen est arrivée en tête du premier tour de l’élection présidentielle dans six des treize départements de l’Occitanie, dont le Tarn-et-Garonne. Elle a obtenu 28,93 % des suffrages, soit 42 182 voix. En face, Emmanuel Macron, de la République en marche, a convaincu 21,76 % des électeurs, tandis que Jean-Luc Mélenchon, leader de La France insoumise, a décroché 19,12 des votes.

C’est à Castelsarrasin que Marine Le Pen obtient son meilleur score dans le département avec 35,78 % des suffrages, contre 21,42 % du candidat-président. À Moissac, une ville dont le maire, Romain Lopez (RN) a soutenu Eric Zemmour, la candidate fait un score de 29,97 % des voix, contre 21,60 % pour Jean-Luc Mélenchon et 19,74 % pour Emmanuel Macron. En revanche, du côté du chef-lieu, à Montauban, le président-candidat a 25,15 % des suffrages, contre 22,30 % pour la candidate du Rassemblement national.

Avec ce résultat, Marine Le Pen fait donc un peu mieux qu’en 2017 en Tarn-et-Garonne. Il y a cinq ans, elle avait remporté 26,69 % des votes, contre 20,65 % d’Emmanuel Macron et 18,97 % de Jean-Luc Mélenchon.

La candidate du Rassemblement national va ainsi rejouer le duel de 2019 avec Emmanuel Macron de La République en marche. Ils sont tous les deux qualifiés pour le second tour de l’élection présidentielle le 24 avril prochain. Ils ont notamment laissé loin derrière eux les candidats des partis historiques que sont Les Républicains et le Parti socialiste. Valérie Pécresse n’a obtenu que 4,79 % des suffrages et Anne Hidalgo 1,74 %.