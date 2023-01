Figeac. “Fous”, un festival de théâtre humoristique avec les 3T

Marco et Bruno Aguiar, deux artistes originaires de Figeac, présentent “Fous, le festival”. Du 13 au 15 janvier, ce sont trois pièces humoristiques de théâtre qui seront proposées au public. Un évènement en partenariat avec le café-théâtre toulousain des 3T.

Affiche : Fous, le festival / Irma prod.

Les deux comédiens n’oublient pas leurs racines figeacoises. Marco et Bruno Aguiar jouent actuellement dans plus de 12 pièces au café-théâtre des 3T à Toulouse. Et du 13 au 15 janvier, ils présentent à Figeac leur événement : “Fous, le festival”. Au programme, trois pièces jouées habituellement aux 3T, et des apéritifs gourmands.

“Aéro malgré lui”

Pour ouvrir le festival, les deux compères ont choisi une comédie loufoque et folle, à l’image du festival. La pièce commencera à 20h30 le vendredi 13 janvier.

Synopsis : Employé au service des badges dans « une grande entreprise aéronautique » basée à Toulouse, Félix est un énorme fumiste. Quand il ne fait pas la sieste, il se repose ! Son quotidien de rêve va être bouleversé par l’arrivée inopinée de Victoria, un amour de vacances mais surtout une DRH impitoyable mandatée pour supprimer tous les postes inutiles de cette boîte ! Pour sauver son job et tenter de la conquérir, Félix invente le pire des mensonges avec l’aide involontaire d’un chien et d’un stagiaire au Q.I indéterminé…

“Chéri, on se dit tout !”

Ce samedi 14 janvier, “Fous, le festival” proposera à Figeac une comédie de couple. Lever de rideau à 20h30.

Synopsis : Doit-on tout se dire quand on est en couple ? Florence et Damien sont ensemble depuis sept ans. Pour faire durer son couple, Florence décide qu’il est temps de ne plus rien se cacher. Alors, le temps d’un week-end, ils vont jouer la transparence totale et tout se dire… Leur contrainte : ne jamais se fâcher !

“La moustache”

Pour conclure le festival, Marco et Bruno proposent une comédie osée. Rendez-vous à 17h30 le dimanche 15 janvier.

Synopsis : C’est le jour J pour Sylvain. Il doit rencontrer son futur beau-père, passer un entretien d’embauche et prendre des grandes décisions. Alors qu’il se prépare, une panne d’électricité l’empêche de se raser complètement et le laisse avec une moustache… la moustache d’Hitler. Quand l’homme le plus discret de la terre se retrouve avec la chose la plus voyante et dérangeante au milieu du visage… ça promet !

Informations pratiques : “Fous, le festival” à Figeac. Adresse : espace François Mitterrand, place Philibert Renaud. Dates, du 13 au 15 janvier. Tarif : 25€ la pièce ou 60€ les trois, billetterie sur place ou en ligne.