Lot : le festival Escambis met la culture occitane à l’honneur

A partir de ce vendredi 20 mai, le Lot accueille la septième édition du festival Escambis. Pendant trois jours, différentes activités autour de l’occitan animeront les villes de Saint-Céré, Bannes et Saint-Jean-Lagineste.

Saint-Céré dans le Lot/ Tournasol7 CC BY SA

Musique, littérature, chant, théâtre, conte… tant que c’est en occitan ! Ce vendredi 20 mai au soir, démarre le septième festival Escambis dans le Lot. L’événement met à l’honneur la culture occitane sous toutes ses formes. L’objectif est de rassembler toutes les générations autour d’une programmation éclectique. Une manière de continuer à faire exister cette langue locale mais aussi d’échanger d’où le nom Escambis qui signifie “les échanges” en occitan.

L’occitan, une langue toujours vivante

C’est en effet le “parler occitan” que souhaite mettre en avant le groupe Aquí l’Òc. En plus d’organiser le festival Escambis, l’association anime tout au long de l’année des cours et des activités autour de la langue occitane. Ce week-end, les visiteurs pourront découvrir différents ateliers.

Dès ce vendredi soir, le film “Paddington” sera projeté en occitan à la Maison des jeunes et de la culture de Saint-Céré. Dans l’après-midi de samedi, un poète de la région récitera des poèmes en occitan au cours d’une balade. Le soir, les groupes Anem Trio et Ventastic se produiront à la salle des fêtes de Bannes. Au programme : accordéons, cornemuses et danse.

Dimanche après-midi, la salle des fêtes de Saint-Jean-Lagineste se transformera en atelier de doublage. L’occasion de travailler sa voix et son accent. Au choix, film ou dessin animé. Les films proposés : “Paddington”, “Lo Grand Maishant Renard” et “Terminator 2”. Enfin, L’illustre théâtre d’anglars proposera deux pièces de théâtre bilingues “La Fachilhièra del vilatge”, dernière création de la troupe, mais aussi “Filomène, et Zigoto de Gustave”.

Escambis, ce festival occitan est de retour après deux ans d’absence. L’association Aquí l’Òc avait été contrainte d’annuler les éditions 2020 et 2021 en raison de la crise sanitaire.

Charlotte Hernandez