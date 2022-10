Hautes-Pyrénées. Une nouvelle mesure contre la pénurie de carburant

Certaines professions sont considérées prioritaires dans les stations-service des Hautes-Pyrénées pendant la pénurie de carburant.

Crédit photo : CC BY SA Santeri Viinamäki – Wikimedia commons

Le bras de fer entre TotalEnergies et la CGT se poursuit pour une quatrième semaine. Le gouvernement a décidé une nouvelle réquisition ce lundi 17 octobre. Celle du dépôt de carburant de Feyzin, dans le Rhône. Auparavant, il a reconduit la réquisition du dépôt de Mardyck, dans le Nord.

Pendant ce temps, la situation reste tendue dans les stations-service. Dans le département des Hautes-Pyrénées, elles sont 40 % à subir des difficultés d’approvisionnement en carburant. C’est plus qu’au niveau national, qui est de l’ordre de 30 %.

« Afin d’assurer la continuité des services prioritaires, le préfet des Hautes-Pyrénées a pris un arrêté préfectoral permettant à certaines professions d’accéder, sur des créneaux réservés, à sept stations-service du département », indique la préfecture du département.

Parmi les professions qui peuvent utiliser les files réservées dans les stations-service, se trouvent, les véhicules de sécurité civile et publique comme la gendarmerie nationale, les sapeurs-pompiers, les véhicules de transport de blessés ou de malades, les véhicules de pratiques hospitalière, médicale et pharmacie, les véhicules d’interventions et de dépannage, comme Enedis, les services de télécom ou des eaux, les services de soins aux défunts, et les véhicules disposant de plaques diplomatiques.

Les stations-service réservées aux véhicules prioritaires à certains horaires en Hautes-Pyrénées. Crédit visuel : Préfecture des Hautes-Pyrénées.

Interdiction d’achat de carburant en bidon maintenue dans les Hautes-Pyrénées

« L’interdiction de l’enlèvement et du transport de carburants en jerricans, citernes ou tout autre récipient portable sur l’ensemble du département et la limitation de la vente de carburant (gazole, super, sans plomb 95 et 98) à 30 litres pour les véhicules d’un poids inférieur à 3,5 tonnes et à 200 litres pour les véhicules supérieur à 3 ,5 tonnes ont également été maintenues (à l’exception des services prioritaires) », précise la préfecture.