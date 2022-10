Hautes-Pyrénées : achat de carburant en bidon interdit et quantité limitée face à la pénurie

Le préfet des Hautes-Pyrénées interdit l’achat et la vente de carburant en bidon dans les stations-service du territoire et limite la quantité de gazole, super diesel, sans plomb 95 et 98 à 30 litres par véhicule. Quelque 40 % des pompes du département sont partiellement ou totalement vides.

Dans les Hautes-Pyrénées, il est désormais interdit d’acheter du carburant dans des bidons et les quantités sont limités à la pompe. CC Engin Akyurt

Un département de plus interdit l’achat de carburant en bidon. Il s’agit des Hautes-Pyrénées. En effet, le préfet du département Jean Salomon a pris la décision de proscrire l’achat et la vente d’essence en jerricans, citerne ou tout autre récipient portable, dans l’ensemble des stations-service du territoire. L’arrêté préfectoral a pris effet ce mercredi 12 octobre et restera en vigueur jusqu’au vendredi 14 octobre inclus. Pour rappel, des mesures similaires sont en vigueur dans la Haute-Garonne, l’Hérault, le Tarn, l’Ariège et le Lot.

Limitation des quantités de carburant

En plus d’interdire aux usagers de faire des stocks de carburant dans des bidons, le préfet des Hautes-Pyrénées impose une limitation des quantités de gazole, super, sans plomb 95 et 98 à la pompe. En effet, les véhicules d’un poids inférieur à 3,5 tonnes, comme les motos ou les voitures, ne peuvent acheter plus de 30 litres de carburant à chaque passage en station-service. Les véhicules supérieur à 3,5 tonnes, comme les poids lourds, sont eux limités à 200 litres d’essence.

Pénurie de carburant dans les Hautes-Pyrénées

L’arrêté préfectoral interdisant l’achat d’essence en bidon et limitant les quantités de carburant à la pompe est entré en vigueur suite aux difficultés d’approvisionnement que subissent les Hautes-Pyrénées depuis plusieurs jours. Actuellement, 40 % des stations-service du département sont partiellement ou totalement fermées.

« Ces complications sont liées aux mouvements sociaux dans certaines raffineries, mais aussi à l’afflux massif des usagers de la route vers les stations-services, engendrant ainsi une consommation plus élevée qu’habituellement », précise le préfet du département Jean Salomon qui « en appelle au civisme et à la responsabilité de chacun » et préconise « un comportement citoyen pour assurer la satisfaction de tous ».