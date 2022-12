Toulouse. Un “pass ZFE” pour les petits rouleurs

Toulouse métropole a adopté lors du conseil métropolitain du 8 décembre la mise en place d’un “pass ZFE” pour les petits rouleurs.

La mise en place de la Zone à faibles émissions (ZFE) à Toulouse franchira une nouvelle étape dans les prochaines semaines. À partir du 1er janvier 2023, les véhicules ayant une vignette Crit’air 4 et 5 ne pourront plus circuler dans ce périmètre. Il englobe « une grande partie de Toulouse à l’intérieur de la rocade, ainsi qu’une petite partie de Colomiers et Tournefeuille, soit un périmètre de 72 km2 », selon Toulouse métropole.

Le dispositif mis en place fait l’objet de nombreuses critiques. Pour tenter d’y répondre, Toulouse métropole a adopté lors du conseil métropolitain du 8 décembre la mise en place d’un “pass ZFE” pour les petits rouleurs.

Une dérogation à la ZFE de Toulouse pour les petits rouleurs

« Il permettra aux automobilistes qui se déplacent occasionnellement à Toulouse de circuler au sein de la ZFE, indépendamment de leur vignette Crit’air », indique la collectivité dans un communiqué.

« Ce pass sera limité à 52 jours par an et s’adressera aussi bien aux particuliers qu’aux professionnels, quel que soit leur lieu de résidence. Il s’agit d’une dérogation provisoire d’une durée de trois ans. »

Il faudra être prévoyant avec le “pass ZFE”

Pour y avoir accès, il faudra en faire la demande sur le site de Toulouse métropole à partir du mois de janvier. Les propriétaires de véhicules théoriquement interdits dans la ZFE de Toulouse seront alors autorisés à y rouler 52 jours par an, soit une fois par semaine en moyenne.

Mais attention, il faudra être prévoyant. À chaque fois qu’ils souhaiteront prendre le volant dans la Ville rose, les automobilistes devront effectuer une demande sur une plateforme dédiée au minimum 24 heures à l’avance. Puis, ils recevront par mail une autorisation, qui devra être imprimée et placée sur le tableau de bord.