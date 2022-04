Toulouse. Le dragon Long Ma se réveille à la Halle de la Machine

Long Ma, la créature mythologique chinoise de la Halle de la Machine à Toulouse se réveille. Elle prend vie pour le public tout au long du week-end.

Trois scènes par jour en matinée, après-midi et début de soirée seront proposées autour de la présence de Long Ma sur la piste. ©Joris Bover / Halle de la Machine

Un nouveau spectacle surprenant à la Halle de la Machine. La créature mythologique chinoise, Long Ma, se réveille. Elle est visible à Toulouse depuis le samedi 19 février 2022. Le public a déjà pu découvrir cette nouvelle machine aux détails fascinants. Ce samedi 16 et dimanche 17 avril 2022, le dragon majestueux se donne en spectacle tout au long du week-end. Pour petits et grands, Long Ma va aller à la rencontre du minotaure, Astérion, et de l’araignée, Ariane, déjà présents à la Halle de la Machine.

“La Piste des Géants promet d’être un terrain de jeux idéal pour Long Ma et l’Araignée, sous le regard d’Astérion le Minotaure”, annonce la Halle de la Machine. Trois scènes par jour en matinée, après-midi et début de soirée seront proposées autour de la présence de Long Ma sur la piste.

Des spectacles impressionnants accessibles à tous

Le minotaure, Astérion, et l’araignée, Ariane, arrivaient à Toulouse en novembre 2018. Depuis, ils sont visibles au public à la Halle de la Machine. Astérion transporte notamment des visiteurs pour faire un tour de la Piste des Géants. Depuis le 19 février 2022, Long Ma complète la collection en plus des deux géants.

Cette machine a été créée pour célébrer les cinquante ans des relations diplomatiques entre la France et la Chine. C’est d’ailleurs un riche mécène chinois, Adam Yu, qui a financé sa création. Le cheval-dragon est ainsi une propriété de Winland. Il s’agit d’une société chinoise qui œuvre dans la promotion immobilière et dans la création artistique. Elle restera à Toulouse jusqu’au 8 mai prochain.

Ce spectacle de rue est ouvert à tous et entièrement gratuit. La Halle de La Machine continue d’accueillir le public le temps du spectacle.