Grande impro, pelle-araignée, machine à danser…Vent de folie à la Halle de la Machine pour les vacances de Toussaint

Pendant les vacances de Toussaint, la Halle de La Machine revisite l’histoire de la Cie La machine avec un programme détonant et toujours plein de surprise.

Toujours prompt à dévoiler au public ses secrets de fabrication poético-industriels, la Halle de la Machine a encore concocté un savoureux programme pour ces vacances de la Toussaint à Toulouse. Du 23 octobre au 7 novembre, les spectateurs sont ainsi à invités à revisiter l’histoire des machines et des scènes emblématiques de la Compagnie La Machine avec l’événement intitulé La Grande Impro. Pour l’occasion, cinq “Grands agitateurs” (Jo Dahan, Stéphane Chivot, Maxime Barnabé, Benjamin Bottinelli et Sylvain Praud), compagnons de longue date de La Machine, ont été conviés.

Les secrets des machines historiques de la Compagnie

Constructeurs, danseurs, comédiens, clowns ou musiciens, ces derniers investissent le temple du Minotaure pendant 15 jours pour dévoiler au public comment ces machines ont été construites, comment elles sont manipulées et qui les a créées. Autant d’histoires artistiques durant lesquelles le public pourra découvrir tous les secrets de la machine à danser, de la Machine à croquer les pommes de Catherine Deneuve, de la machine à accueillir le public ou encore de la scie musicale.

Week-end musical et pelle-araignée

Autres temps forts au menu des festivités, des ateliers musicaux seront proposés par le directeur musical de La Machine Mino Malan, avant un grand week-end musical (23 et 24 octobre) avec l’orchestre d’harmonie de Léguevin. Le week-suivant, (30 et 31 octobre), Polo Loridant, directeur des effets spéciaux de la Compagnie, aura, lui, le grand honneur de procéder au réveil de la Menzimuck. Mi engin forestier, mi pelle-araignée, cette machine issue du spectacle Les Mécaniques savantes joué en 2008 à Liverpool, peut danser ou prendre dans son bras un grand Agitateur. Et lorsqu’elle rencontre la grande Araignée ou le Minotaure, c’est un véritable ballet qui se crée.