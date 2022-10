Récap d’actu. Pénurie à Toulouse, autoroute et dengue

Au programme de ce récap d’actu, les cinq infos à retenir de la semaine : l’état de la pénurie de carburant à Toulouse, un avis défavorable à l’autoroute Toulouse-Castres, une nouvelle opération contre la dengue, le réaménagement de l’ex prison Saint-Michel, et le plan énergie de la Mairie.

Y a-t-il une pénurie de carburant dans les stations-service de Toulouse et de ses alentours ?

Comme partout en France, de nombreuses stations-service sont en pénurie de carburant à Toulouse et dans ses environs CC David Roumanet

En raison des grèves des employés des groupes TotalEnergies et Esso-ExxonMobil, de nombreuses stations-service sont actuellement frappées par une pénurie de carburant. Environ un tiers des stations-services françaises sont impactées par le mouvement de contestation, qui réclame une hausse des salaires. Quel sont celles concernées dans la Ville rose ? Le Journal Toulousain fait le point.

L’Autorité environnementale tacle l’autoroute Toulouse-Castres

L’Autorité environnementale a rendu, vendredi 7 octobre, un nouvel avis à propos de l’autoroute A69 entre Toulouse et Castres. Crédit photo : Bryan Faham/JT

« Anachronique au regard des enjeux et ambitions actuels de sobriété », voilà comment l’Autorité environnementale a qualifié le projet de l’autoroute A69 entre Toulouse et Castres. Une analyse rendue dans un avis publié le vendredi 7 octobre. En cause notamment, des « lacunes » dans l’étude des « impacts sanitaires, les consommations d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre ». D’autres données sont également obsolètes, en raison de l’âge du projet : plus de trente ans. Plus de détails et les recommandations de l’Autorité environnementale sont à retrouver ici.

Dengue. Nouvelle opération de démoustication à Blagnac

Après avoir détecté un cas de dengue, l’ARS prévoit une nouvelle opération de démoustication dans la nuit du mercredi 12 au jeudi 13 octobre.. CC James Gathany – pixinio

Après avoir détecté un nouveau cas de dengue, l’Agence régionale de santé (ARS) d’Occitanie a effectué une opération de démoustication, dans la nuit du mercredi 12 au jeudi 13 octobre à Blagnac.

« Ce traitement s’impose suite à la détection d’un unique cas de dengue originaire d’un pays tropical afin d’éviter toute transmission locale », précise la municipalité. Il s’agit du 36e cas de dengue importé enregistré en Occitanie depuis le 1er mai. Ce n’est d’ailleurs pas la première opération de démoustication, comme le rappelle le JT.

Voici la proposition du Département pour le réaménagement de l’ex-prison Saint-Michel de Toulouse

Le Conseil départemental de la Haute-Garonne va répondre à “l’appel à idées” lancé par l’État pour définir l’avenir de l’ex-prison Saint-Michel à Toulouse CC Jean-Jacques Lasmolles-Wikimedia

L’édifice est à l’abandon depuis plus de 13 ans. L’ex-prison Saint-Michel de Toulouse a bien accueilli quelques manifestations culturelles, mais aucun projet structurant n’a vu le jour. C’est pour cela que le Conseil départemental de la Haute-Garonne va déposer un dossier comportant plusieurs propositions pour son réaménagement. L’ex-prison pourrait ainsi devenir un espace réunissant collège, espace culturel et logements. Plus de détails sur le projet et les autres alternatives dans l’article.

Face à la flambée du coût de l’énergie, la Mairie de Toulouse et Toulouse métropole cherchent à réduire leur consommation. Photo d’illustration.. CC Jean-Pierre Dalbéra

Face à l’augmentation des coûts de l’énergie, la Mairie de Toulouse et la Métropole ont dévoilé, le 13 octobre, leur plan de sobriété énergétique. 25 mesures pour réduire leur consommation alors que l’hiver approche. Chauffage réduit, extinction de l’éclairage public, réduction des transports en commun… retrouvez toutes les dispositions de la municipalité.