Dengue. Nouvelle opération de démoustication à Blagnac

Après avoir détecté un cas de dengue, l’Agence régionale de santé d’Occitanie prévoit une nouvelle opération de démoustication dans la nuit du mercredi 12 au jeudi 13 octobre à Blagnac.

L’Agence régionale de santé d’Occitanie (ARS) organise « une opération de démoustication exceptionnelle dans la nuit du mercredi 12 au jeudi 13 octobre, entre 23 heures et 6 heures du matin », annonce la mairie de Blagnac sur ses réseaux sociaux.

« Ce traitement s’impose suite à la détection d’un unique cas de dengue originaire d’un pays tropical afin d’éviter toute transmission locale », précise la municipalité blagnacaise. La personne infectée revenait de voyage. Il s’agit du 36e cas de dengue importé enregistré en Occitanie depuis le 1er mai.

La zone concernée par l’opération de démoustication à Blagnac est très ciblée. Il s’agit d’un périmètre de 150 mètres dans le Quartier rue François Villon, Quartier place du Relais/avenue de Cornebarrieu, Secteur Airbus, et rue Gabriel Clerc. Les riverains de cette zone ont reçu un courrier avec les recommandations à suivre.

Une précédente opération de démoustication à Blagnac en septembre

« Habituellement absente de France métropolitaine, la dengue est une maladie infectieuse à déclaration obligatoire. Chaque cas signalé, qu’il soit importé ou autochtone, donne lieu à une investigation sanitaire menée par les équipes de l’ARS Occitanie et de Santé Publique France pour orienter les opérations de prévention et de contrôle à mettre en place à la fois auprès des patients concernés et dans leur environnement de proximité », selon l’ARS.

Des opérations de démoustication peuvent ensuite être mises en place, comme ce fut le cas sur la rue de Metz, en plein centre-ville de Toulouse, ou encore à La Salvetat-Saint-Gilles, au Nord de la Haute-Garonne, et même à Blagnac dans la nuit du mardi 6 septembre.

Cependant, ces opérations ne sont pas automatiques. En effet, « si les démoustications étaient systématiques et régulières, les moustiques développeraient une résistance. Nous serions alors obligés de passer à des produits plus forts, et donc plus nocifs pour les humains », comme l’explique Isabelle Esteve-Moussion, ingénieur santé-environnement, et coordinatrice de la lutte antivectorielle à l’ARS.