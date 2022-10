Y a-t-il une pénurie de carburant dans les stations-service de Toulouse et de ses alentours ?

Nombre de stations-service sont actuellement frappées par une pénurie de carburant, notamment en raison des difficultés d’approvisionnement liées à la grève des employés des groupes Total Energies et Esso-ExxonMobil : les Hauts-de-France et l’Île-de-France sont particulièrement touchés, mais est-ce aussi le cas de Toulouse et de ses communes environnantes ?

Une grève touche les groupes pétroliers Total Energies et Esso-ExxonMobil depuis une dizaine de jours. La CGT, qui a lancé le mouvement, réclame notamment une hausse des salaires, à hauteur de 10 %. Ceci, pour faire face à l’inflation, mais également pour un “juste partage des richesses” alors que le groupe Total a généré un résultat net de plus de 18 milliards de dollars au premier semestre 2022, soit quasiment le triple du premier semestre 2021.

La direction du groupe se dit désormais prête à discuter avec les grévistes. Elle a proposé, ce dimanche 9 octobre, que la Négociation Annuelle Obligatoire soit avancée au mois d’octobre, alors qu’elle devait avoir lieu en novembre. « Ces négociations permettront de définir comment les salariés pourront bénéficier, avant la fin de l’année, des résultats exceptionnels générés par TotalEnergies, tout en prenant aussi en compte l’inflation de l’année 2022. Total Energies a en effet la volonté que tous les collaborateurs soient prioritaires dans le partage de la valeur et reçoivent la juste récompense de leurs efforts sur leur fiche de paye avant la fin de l’année », ont affirmé les membres de la direction.

La situation est donc en bonne voie pour être débloquée. Mais en attendant, la grève a provoqué de nombreuses difficultés d’approvisionnement des stations-service de France. Le carburant manque dans près de 30 % d’entre elles, selon le ministère de la Transition énergétique. Les départements des Hauts-de-France et de l’Île-de-France sont particulièrement touchés. Même si la situation est bien moins tendue à Toulouse, et plus largement dans la Haute-Garonne, certaines stations-service sont tout de même en pénurie. Le point.

Les stations-service en rupture de stock de carburant à Toulouse

Pour aider les automobilistes à trouver une station-service dans laquelle ils peuvent facilement faire le plein, le gouvernement propose une carte interactive mise à jour régulièrement. Elle recense toutes les pompes qui disposent encore d’essence, de diesel ou d’éthanol. Attention, le lien fonctionne difficilement.

Un autre site nommé “penurie.mon-essence” est également disponible. Il est mis à jour en temps réel par les automobilistes. Il indique quelles stations sont en pénurie, ainsi que les pompes dans lesquelles il manque un ou plusieurs types de carburants. Comme pour le site du gouvernement, il suffit de cliquer sur la petite pompe pour savoir si certains carburants manquent à la station.

Voici la liste des stations-service actuellement en rupture de carburant à Toulouse :

Station Total Toulouse Demoiselles, 36 allées des Demoiselles

Station Total Toulouse Grande-Bretagne, 104 avenue de Grande-Bretagne

Station Total Rocade Purpan, 6 avenue du Groupe Morhange

Station Total de la Rocade Ouest, 5 impasse Teinter

Station Carrefour Toulouse Purpan, rue Jaufre Rudel

Station Total Relais du raisin, 20 boulevard des Minimes

Station Intermarché, Impasse Garcin

Station Esso Express, avenue des États-Unis

Station Esso Lacourt, 341 avenue des États-Unis

Station Total Access, 353 avenue des États-Unis

Station Esso Express, 396 avenue de Fronton

Station Total Relais du Pont de l’hers, 211 route d’Albi

Total Access, Relais Roseraie, 65 route d’Agde

La liste des stations-service actuellement en pénurie de carburant aux alentours de Toulouse :