Comment la Mairie de Toulouse veut réduire sa consommation d’énergie ?

Face à la flambée du coût de l’énergie, la Mairie de Toulouse et Toulouse métropole mettent en place 25 mesures pour réduire leur consommation durant l’hiver qui approche. Le chauffage des bâtiments, l’éclairage et les transports en commun seront impactés.

Face à la flambée du coût de l’énergie, la Mairie de Toulouse et Toulouse métropole cherchent à réduire leur consommation. Photo d’illustration.. CC Jean-Pierre Dalbéra

La sobriété énergétique est un des enjeux de l’hiver dans un contexte de hausse du coût de l’énergie. Lors de sa conférence de presse de rentrée, le maire de Toulouse Jean-Luc Moudenc (LR) avait promis des mesures pour réduire la consommation de la municipalité. C’est ainsi que la Mairie de Toulouse et Toulouse métropole ont présenté, jeudi 13 octobre, « 25 mesures pour consommer mieux et moins ».

Des mesures pour réduire la consommation d’énergie à Toulouse

Pour réduire la consommation d’énergie, les bâtiments des collectivités, y compris les écoles, ne seront pas chauffés au-delà de 19°C. Le chauffage sera allumé plus tard le matin, et coupé plus tôt le soir, et seules les pièces occupées seront chauffées. Seules les crèches et les Ehpad échappent à cette mesure. Dans les gymnases, le chauffage sera même baissé à 15°C. De plus, dans les piscines, la température de l’eau sera baissée de 1°C, celle de l’air de 2°C.

La réduction de la consommation d’énergie passe aussi par l’extinction de l’éclairage public à partir de minuit dès le passage à l’heure d’hiver. Les décorations de Noël, comme les monuments, seront éteints à 22 heures. Mais les lieux de passage (centre historique, gare Matabiau, place Abbal…) seront maintenus allumés. Cette mesure permettra d’économiser 450 MWh par mois, l’équivalent de la consommation annuelle de cent foyers. Aussi, les décorations de Noël seront exposées moins longtemps. Elles seront installées une semaine plus tard, et démontées une semaine plus tôt. Ce qui permettra une économie de 20 MWh.

Les transports en commun seront aussi touchés par les mesures de réduction d’énergie. La fréquence de passage des lignes de métro sera ajustée. En heures creuse, le temps d’attente augmentera de quelques dizaines de secondes. Sur la ligne B, les usagers auront une rame toutes les 80 secondes en heures de pointe. Aussi, le service Téléo sera arrêté à 22 heures.

Pour mieux consommer l’électricité dans la Ville rose

« Depuis 2014, nous sommes mobilisés pour accélérer la transition énergétique », fait remarquer Jean-Luc Moudenc. « La crise inédite que nous affrontons aujourd’hui ne nous prend donc pas de court. Cette crise nous incite, au-delà des mesures d’urgence, à consommer mieux : plus vert, plus durable. » Les collectivités annoncent donc aussi des mesures pour mieux consommer.

Elles veulent notamment accélérer la rénovation énergétique des habitats. Cela passe par l’organisation de réunions publiques dans les quartiers pour informer les propriétaires intéressés par la rénovation et monter des groupements de commandes pour baisser les coûts des rénovations. Aussi, les collectivités comptent doubler les aides pour accélérer la rénovation énergétique des logements sociaux.

La rénovation énergétique des bâtiments publics est aussi dans le collimateur. Les collectivités comptent investir un million d’euros supplémentaires par an dans ce domaine. Aussi, le Stadium de Toulouse sera équipé d’éclairage LED « pour faire de l’enceinte un exemple de transition énergétique ». D’autres équipements sportifs suivront.

Enfin, les collectivités veulent mettre le paquet sur les énergies renouvelables. Ainsi, 100% des nouveaux bâtiments construits par la Mairie ou la Métropole intégreront la production d’énergies renouvelables. Parmi les projets, la construction, boulevard d’Atlanta, « d’un des plus grands bâtiments à énergie positive de France, en rassemblant les services techniques de la collectivité au sein d’un technicentre alimenté à 100% en énergie renouvelable ».