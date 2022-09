Récap d’actu. Cécirugby, vélo, dengue et énergie à Toulouse

Voici le récap d’actu de ces sept derniers jours, avec au programme : la création du cécirugby, l’incinérateur le plus polluant de France, les factures énergétiques de la Mairie de Toulouse, la Métropole qui souhaite avancer sur le vélo, et la dengue qui inquiète.

Un tout nouveau sport vient d’être créé à Toulouse : le cécirugby

Le cécirugby est un tout nouveau sport lancé à Toulouse ce mois-ci

Le cécirugby vient d’être créé à Toulouse. Cette nouvelle pratique sportive est accessible aux personnes atteintes de déficience visuelle, mais s’adresse à tous, handicap ou non, pour plus d’inclusion.

Ce sport s’appuie sur les règles du rugby, mais ne se pratique pas de la même façon : les passes se font de la main dans la main, les joueurs avancent groupés… Et un ballon qui émet du son a même été imaginé pour permettre aux joueurs de mieux se repérer dans l’espace. Retrouvez plus de détails sur ce nouveau sport par ici.

L’incinérateur le plus polluant de France est à Toulouse

Avec 322 tonnes d'oxyde d'azote, l'incinérateur de Toulouse est le plus pollueur de France.

L’incinérateur d’ordures ménagères du Mirail à Toulouse est celui qui a émis, en 2020, le plus d’oxydes d’azote en France, un gaz toxique. Il en a rejeté plus du double de l’incinérateur de Calce en Pyrénées-Orientales, deuxième du classement publié par l’association Zero Waste le 13 septembre.

À lui seul, l’incinérateur de Toulouse a émis autant que les trois plus gros incinérateurs français réunis. Il traite pourtant cinq fois moins de déchets. Trois projets sont évoqués pour l’avenir de la structure, comme le rapporte le JT.

Vélo : Toulouse Métropole veut « aller plus loin »

Jean-Luc Moudenc tenait sa conférence de presse de rentrée ce 15 septembre

« Passer à la vitesse supérieure » dans le développement de la pratique du vélo à Toulouse Métropole, c’est l’objectif de Jean-Luc Moudenc. Selon lui, « la politique de déplacement est un des leviers pour lutter contre le réchauffement climatique », et il veut donc aller « plus loin ».

Lors de sa conférence de presse de rentrée du 15 septembre, il a souligné la création de 92km de pistes cyclables entre 2016 et 2021, impliquant une augmentation de 77% du nombre de cyclistes.

Nouvelles stations de VélÔtoulouse, vélos électriques, stationnement… Les engagements de Jean-Luc Moudenc sont consultables ici.

Toulouse. Les professionnels de santé appelés à la vigilance sur la dengue

Les professionnels de la santé sont appelés à la vigilance sur le diagnostic de dengue à Toulouse, comme dans l'ensemble du pays.

Comme dans l’ensemble du pays, les professionnels de la santé sont appelés à la vigilance sur le diagnostic de la dengue à Toulouse.

En effet, les conditions climatiques couplées aux retours de vacances et à la présence de moustiques tigres, constituent des facteurs de risque de la circulation du virus.

Plusieurs épisodes de transmission autochtone (c’est à dire non-importée) de la dengue ont été identifiés en PACA et en Occitanie depuis le mois de juillet, comme l’explique le Journal Toulousain.

Électricité et Gaz : les factures de la Mairie de Toulouse grimpent en flèche

La facture d'électricité de la Mairie de Toulouse et de la Métropole augmente de 40 % en 2022.

Le bouclier tarifaire ne concerne pas les collectivités, et la Mairie de Toulouse subit donc la crise énergétique de plein fouet. Sa facture d’électricité et celle de la Métropole ont augmenté de 40 % en 2022, et de 231% pour le gaz.

Une annonce de Jean-Luc Moudenc, lors de sa conférence de presse de rentrée de la Métropole, ce jeudi 15 septembre. Il a indiqué ne pas avoir l’intention de répercuter cette hausse sur les contribuables, et qu’un plan d’économie d’énergie pour l’hiver sera présenté en octobre. Retrouvez plus de chiffres et de détails dans l’article sur ce sujet.