Un tout nouveau sport vient d’être créé à Toulouse : le cécirugby

Le Conseil départemental de la Haute-Garonne et ses partenaires ont lancé un tout nouveau sport à Toulouse, ce 8 septembre 2022 : le cécirugby. Inspirée du rugby, cette discipline sportive est accessible aux déficients visuels grâce notamment à un ballon innovant qui émet du son.

Le cécirugby est un tout nouveau sport lancé à Toulouse ce mois-ci © Remy-Gabalda-CD31

A l’image du cécifoot, le cécirugby vient d’être créé à son tour. Cette nouvelle pratique sportive accessible aux personnes atteintes de déficience visuelle a été lancée ce jeudi 8 septembre 2022 à Toulouse. Une date loin d’avoir été choisie au hasard. En effet, dans un an, la 10e édition de la Coupe du monde de rugby débutera en France.

L’occasion donc de marquer le coup avec la création d’une nouvelle discipline sportive inclusive. « C’est une première mondiale », se réjouit Line Malric, vice-présidente en charge du sport et du sport-santé au Conseil départemental de la Haute-Garonne.

Le cécirugby s’appuie sur les bases du rugby

La collectivité, la Ligue Occitanie de rugby, le Comité départemental de rugby 31 et l’Institut des jeunes aveugles Midi-Pyrénées ont mis au point cette pratique sportive. Un travail de plus de trois ans. « Comme il s’agit d’une discipline sportive inédite, il a fallu en créer les règles », souligne la vice-présidente.

Le cécirugby s’appuie sur les bases du rugby, mais la pratique n’est pas la même. Il n’y a ainsi pas de jeu au sol, les passes se font de la main à la main, les joueurs avancent toujours groupés et le capitaine de chaque équipe guide ses joueurs à la voix. Cette discipline reste toutefois un sport de contact.

Un ballon spécialement créé pour ce sport

Les créateurs du cécirugby ont aussi imaginé un nouveau ballon adapté. Celui-ci émet un son pour permettre aux joueurs de se repérer dans l’espace. « C’est un ballon de rugby normal. Il est de même poids et de même forme. Mais il a été conçu pour pouvoir prendre tous les chocs tout en continuant à émettre du son », détaille Line Amalric.

Le terrain de cécirugby est plus petit qu’un terrain de rugby © Remy-Gabalda-CD31

Le ballon n’est pas le seul à avoir été revu. « Le terrain de cécirugby est plus petit que celui de rugby et est délimité par des boudins gonflables », indique la vice-présidente en charge du sport et du sport-santé. Les maillots ont par ailleurs des textures différentes pour que les joueurs puissent se reconnaître entre eux.

Ce sport lancé à Toulouse s’adresse à tous

Ce sport est donc accessible aux personnes atteintes de déficience visuelle, mais pas uniquement. « Cette discipline s’adresse également aux personnes sans handicap. L’objectif justement est de ne pas réserver la discipline aux seuls déficients visuels, ceci pour éviter l’entre-soi. C’est une façon de développer l’inclusion », estime Line Malric.

Pour que tout le monde soit sur un pied d’égalité, les personnes déficientes visuelles et celles sans handicap portent toutes un masque. Mais les premières restent les plus à l’aise sur le terrain, habituées à se repérer dans l’espace sans l’utilisation de la vue. « Les personnes sans handicap ont trouvé ça très bien, mais très difficile », confie la vice-présidente en charge du sport et du sport-santé.

Développer le cécirugby au niveau national

Le cécirugby est désormais presque au point. « Nous sommes encore en phase de création », indique Line Malric. Des matchs de test sont ainsi prévus en 2022-2023. « Nous allons ensuite soutenir l’intégration du cécirugby dans des clubs départementaux et nationaux en lien avec la Fédération française de rugby », annonce la vice-présidente.

Le Conseil départemental de la Haute-Garonne veut également permettre la pratique de cette discipline sportive dans les collèges. « Nous souhaitons développer des actions au sein des établissements scolaires. Il faut que les plus jeunes se rendent compte de la réalité du handicap », conclut Line Malric.