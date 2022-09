L’incinérateur le plus polluant de France est à Toulouse

L’incinérateur du Mirail à Toulouse émet autant d’oxyde d’azote que les trois plus gros incinérateurs du pays, selon l’association Zero Waste.

Avec 322 tonnes d’oxyde d’azote, l’incinérateur de Toulouse est le plus pollueur de France. ©Antoine Taveneaux

L’incinérateur d’ordures ménagères du Mirail à Toulouse est celui qui a émis, en 2020, le plus d’oxydes d’azote, un gaz toxique. Il en a rejeté 322 tonnes, selon les données publiées par l’association Zero Waste Toulouse mardi 13 septembre. C’est plus du double de l’incinérateur de Calce en Pyrénées-Orientales, deuxième du classement avec 156 tonnes.

L’incinérateur de Toulouse émet autant que les trois plus gros de France

À titre de comparaison, l’incinérateur de Toulouse a émis quasiment autant d’oxyde d’azote que les trois plus gros incinérateurs français réunis, ceux d’Ivry-Paris XIII, Saint-Ouen et Issy-les-Moulineaux. Ensemble, ils atteignent 337 tonnes. Pourtant, la quantité d’ordures traitée dans la Ville rose n’a rien à voir avec celle de l’Île-de-France : 285 000 tonnes contre 1 630 000 tonnes. D’ailleurs, celui d’Ivry-Paris XIII est carrément le plus gros d’Europe.

Les mesures mensuelles de rejets sur chacune des quatre lignes de l’incinérateur pour l’année 2020, réalisées en continu par l’exploitant, le syndicat mixte Decoset, sont comprises entre 133 et 186 mg/Nm3. Les moyennes annuelles sont entre 149 et 165 mg/Nm3.

Trois projets pour l’avenir de la structure

« L’incinérateur de Toulouse, construit en 1969, est un des plus anciens de France encore en activité et il est situé en pleine zone urbaine à forte densité de population, à proximité immédiate d’établissements scolaires et d’habitations », écrit l’association Zero Waste.

Une réflexion est engagée à propos de l’avenir de l’incinérateur du Mirail. Une concertation publique s’ouvre le 20 septembre. Trois projets sont sur la table : la rénovation de la structure, sa reconstruction ou son maintien en l’état.

« Des travaux de mise aux normes sont prévus sur les deux prochaines années pour un montant de 46 millions d’euros, mais qui ne devraient diminuer que d’environ 25 % les émissions d’oxydes d’azote. L’incinérateur de Toulouse devrait donc toujours être le plus polluant de France après ces travaux qui, de plus, n’auront d’utilité que pour sept à huit ans avant qu’il ne soit démantelé », selon Zero Waste.