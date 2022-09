Toulouse. Les professionnels de santé appelés à la vigilance sur la dengue

Les professionnels de la santé sont appelés à la vigilance sur le diagnostic de la dengue à Toulouse, comme dans l’ensemble du pays.

Les professionnels de la santé sont appelés à la vigilance sur le diagnostic de dengue à Toulouse, comme dans l’ensemble du pays. (CC BY Katja Schulz / Flickr)

Les cas de dengue sont susceptibles de se faire plus fréquents avec les conditions climatiques, la chaleur et la pluie, et avec les retours de vacances. Le ministère de la Santé demande donc aux professionnels de la santé d’avoir une attention particulière sur son diagnostic ainsi que celui des autres maladies transmises par le moustique tigre.

« Sa période d’activité coïncide avec les déplacements estivaux, et le risque de voir apparaître une circulation locale du virus de la dengue à partir d’un cas importé est maximum de mai à novembre. Pour cette raison, le moustique tigre, également vecteur du chikungunya et du zika, est l’objet de surveillance renforcée durant cette période », selon le professeur Jérôme Salomon, directeur général de la Santé, dans une note destinée aux professionnels de la santé. La dengue est un virus transmis par le moustique tigre implanté dans 67 départements. Mais cette note est nationale.

Des cas de dengue importés à Toulouse

Plusieurs cas de dengue importés ont été détectés à Toulouse et en Haute-Garonne. Ce fut notamment le cas dans Ville rose elle-même, à la Salvetat-Saint-Gilles ou encore à Blagnac. Des opérations de démoustications ont été mises en place dans les zones concernées.

« Depuis le mois de juillet 2022, cinq épisodes de transmission autochtone de dengue ont été identifiés dans les régions PACA et Occitanie », écrit le professeur. « La survenue d’épisodes dans des départements jusque-là épargnés, comme les Pyrénées-Orientales (66), la Haute-Garonne (31) et les Hautes-Pyrénées (65), ainsi que leur taille (notamment celle des cas groupés des Alpes-Maritimes (06) et du Var (83)), témoignent d’une augmentation du risque de dengue en métropole, mais aussi de chikungunya et zika, également transmis par le moustique tigre. »

« Du 1er mai au 2 septembre 2022, Santé publique France a dénombré 139 cas importés de dengue. La maladie étant souvent asymptomatique (75 %), le nombre total de cas importés peut être estimé au double », selon le directeur de la Santé. Depuis le début de la saison, 26 cas autochtones ont été détectés, c’est-à-dire que les ces personnes n’ont pas voyagé vers une zone où la dengue est courante, et qu’elles ont été contaminées en France métropolitaine. Ces cas correspondent à cinq épisodes de transmission dont 3 foyers importants en régions PACA et Occitanie.