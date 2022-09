Dengue. Une nouvelle guerre contre les moustiques en Haute-Garonne

Plusieurs opérations de démoustication ont eu lieu en Haute-Garonne et en Occitanie après la découverte de cas de dengue chez des personnes n’ayant pas voyagé à l’étranger.

Des opérations de démoustication ont eu lieu en Haute-Garonne après la découverte de cas de dengue chez des personnes n’ayant pas voyagé. (CC BY Katja Schulz / Flickr)

C’est un nouveau combat pour l’Agence régionale de santé (ARS). Elle a mené plusieurs opérations de démoustication en Occitanie, y compris en Haute-Garonne, après la découverte de cas de dengue chez des personnes n’ayant pas voyagé à l’étranger. Il est alors question de cas autochtone car cette maladie infectieuse est normalement absente de la France métropolitaine. Elle est transmise par les piqûres de moustiques dans des zones tropicales.

La dengue, une maladie absente de la Haute-Garonne

« Habituellement absente de France métropolitaine, la dengue est une maladie infectieuse à déclaration obligatoire. Chaque cas signalé, qu’il soit importé ou autochtone, donne lieu à une investigation sanitaire menée par les équipes de l’ARS Occitanie et de Santé Publique France pour orienter les opérations de prévention et de contrôle à mettre en place à la fois auprès des patients concernés et dans leur environnement de proximité », explique l’ARS après la découverte d’un cas de dengue à La Salvetat-Saint-Gilles, au Nord de la Haute-Garonne.

Pour limiter les risques de transmission du virus de la dengue via des moustiques tigres, des mesures de prévention sont en cours de déploiement par l’opérateur de démoustication mandaté par l’ARS Occitanie, comme ce fut le cas sur la rue de Metz, en plein centre-ville de Toulouse, ou encore à La Salvetat-Saint-Gilles.

Les symptômes de la dengue

Par ailleurs, tous les habitants, du secteur où un cas de dengue est détecté, qui présenteraient des signes cliniques évocateurs d’une infection, sont appelés à consulter rapidement leur médecin traitant. Les symptômes de la dengue sont les suivants :

– une fièvre élevée (>38,5 °C) d’apparition brutale.

– associée à au moins un autre signe clinique tel que des maux de tête, des douleurs musculaires ou articulaires ou lombaires.

– en l’absence de toux, écoulement nasal, maux de gorge, difficultés respiratoires ou plaies infectées.