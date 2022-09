Électricité et Gaz : les factures de la Mairie de Toulouse grimpent en flèche

La facture d’électricité de la Mairie de Toulouse et de la Métropole augmente de 40 % en 2022. Celle du gaz part en vrille et grimpe de 231 %.

La facture d’électricité de la Mairie de Toulouse et de la Métropole augmente de 40 % en 2022. CC Jean-Pierre Dalbéra

Contrairement aux particuliers, les professionnels et les collectivités ne sont pas protégés par le bouclier tarifaire. Ces derniers subissent donc de plein fouet la hausse du coût de l’énergie, en fonction des négociations de contrat. La Ville rose ne fait pas exception.

Lors de sa traditionnelle conférence de presse de rentrée, organisée jeudi 15 septembre, le maire de Toulouse Jean-Luc Moudenc (LR) a annoncé que la Mairie et la Métropole sont confrontés en 2022 à « une augmentation de 40 % de la facture d’électricité, et de 231 % sur le gaz ». La seule facture d’électricité de la municipalité est passée de 12 à 17 millions d’euros en l’espace de seulement un an.

La hausse de l’électricité moins importante en 2023

« Nous subissons ce choc », a lancé le maire de Toulouse. Il annonce ne pas avoir l’intention de répercuter cette hausse sur les contribuables. Selon l’édile, le groupement de commandes auprès des fournisseurs avec les autres communes de la Métropole joue un rôle d’amortisseur des coûts face à la flambée. Aussi, un plan d’économie d’énergie pour l’hiver sera présenté en octobre.

Pour la période allant de 2023 à 2025, les collectivités s’attendent également à des hausses, mais elles devraient être moins importantes. La Mairie de Toulouse table sur une augmentation de 18 % pour la facture d’électricité et 59 % pour celle du gaz.

Tisséo épargné, pour l’instant

Pour sa part, la régie des transports en commun de l’agglomération toulousaine, Tisséo, n’a pas encore dû faire face à la hausse des coûts de l’énergie. Sa facture de six millions d’euros en 2022 est bloquée jusqu’à la fin de l’année. En 2023, elle pourra atteindre 24 millions d’euros. Mais là encore, la hausse ne devrait pas être répercutée sur les usagers après les augmentations de tarifs décidées durant l’été.