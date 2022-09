[Tribune] Oui, les stations de ski des Pyrénées seront ouvertes cet hiver malgré des factures d’électricité préoccupantes

En réponse aux rumeurs faisant état de possibles fermetures de stations de ski dans les Pyrénées cet hiver face à l’augmentation du prix de l’électricité, Anne Marty, présidente déléguée de Domaines Skiables de France, et directrice générale adjointe d’Altiservice qui gère les stations de Font-Romeu et Saint-Lary, affirme que les difficultés sont réelles mais qu’elles n’empêcheront pas les adaptes de sports d’hiver d’arpenter les pistes. Elle s’en explique dans les colonnes du Journal Toulousain.

Anne Marty affirme que les stations de ski des Pyrénées seront bien ouvertes cet hiver malgré l’augmentation de leur facture d’électricité ©Altiservice

J’ai pu lire beaucoup de choses confuses et parfois contradictoires sur l’ouverture des stations de ski l’hiver prochain.

Que les choses soient claires : les domaines skiables seront ouverts, nous sommes un service public de transport et un acteur économique majeur des territoires de montagne, les entrepreneurs que nous sommes seront au rendez-vous.

Ce point posé, il faut évoquer en responsabilité le sujet crucial de l’énergie et ses impacts sur nos vies et nos entreprises.

Les stations de ski vont réduire leur consommation de 10%

Le premier point que je souhaite évoquer concerne les efforts demandés par le gouvernement à chacun d’entre nous : nos entreprises prendront toute leur part à l’effort national. Domaines Skiables de France a déjà demandé à tous ses adhérents de préparer leur plan d’action pour réduire de 10% leur consommation. Nous avons déjà, à plusieurs reprises, rencontré les équipes de la ministre du Tourisme qui sont très à l’écoute.

« Des économies significatives peuvent être réalisées avec un impact client limité »

Les stations sont toutes différentes, et la priorité est d’atteindre l’objectif en préservant les spécificités de chacun et donc l’économie de chaque territoire. Nos délégants, les élus de nos territoires, sont engagés à nos côtés. Des économies significatives peuvent être réalisées avec un impact client limité: par exemple, certains appareils redondants peuvent être mis à l’arrêt en dehors des périodes de forte affluence. On peut aussi abaisser la vitesse des appareils les plus rapides, hors vacances scolaires.

L’économie d’énergie a déjà commencé dans les stations

Nous travaillons depuis longtemps sur les économies d’énergie. Altiservice est ainsi certifié ISO 50 001 pour le management énergétique et la réduction de notre empreinte écologique depuis 2017.

Rappelons également que les domaines skiables français avaient tous pris, dès 2020, des éco-engagements qui nous donnent de l’avance sur le sujet : nous nous sommes collectivement engagés à former nos équipes à l’écoconduite des remontées mécaniques et des engins de damage ; les entreprises moyennes et grandes mesurent leurs hauteurs de neige (par exemple par GPS) pour optimiser les plans de damage, réduire la distance parcourue et donc la consommation. Ces techniques permettent également de manager plus justement nos ressources.

« L’Occitanie travaille à l’approvisionnement de nos territoires de montagne en hydrogène vert »

La profession travaille avec les fabricants sur de nouveaux modèles de dameuses, électriques ou hydrogènes, et certaines régions se sont emparées du sujet. L’Occitanie, toujours en pointe sur les énergies renouvelables, a un groupe de travail, dont je fais partie, pour l’approvisionnement de nos territoires de montagne en hydrogène “vert” ; sachant que les utilisations sur ces territoires pourraient être multiples : dameuses, déneigement, navettes, transports scolaires et pourquoi pas les engins agricoles, nos montagnes étant, grâce aux liens entre pastoralisme et tourisme, de grands territoires agricoles.

La sobriété est en marche et nous sommes mobilisés afin de faire mieux et participer activement à l’effort national. Notre objectif est d’atteindre le neutralité carbone au plus tard en 2037 sur tous les domaines skiables.

Des factures d’électricité pouvant être multipliée par 3 ou par 6

On ne peut pas pour autant, éluder l’impact économique majeur des hausses du prix de l’énergie sur nos activités. La situation est grave, et inégale en fonction des stations selon la date à laquelle leurs contrats de fourniture d’énergie doivent être renouvelés. Ceux qui renouvellent en 2022 voient leur facture d’électricité multipliée par un facteur x3 à x6.

Toutes les stations se trouveraient dans une situation désastreuse si le coût de l’énergie demeurait aussi élevé. L’électricité représentait déjà 5% de nos charges, avant la flambée des prix.

Nous demandons naturellement à être intégrés aux dispositifs d’accompagnement des électro-intensifs, comme n’importe quelle autre entreprise. Peut-être faudra-t-il adapter ces dispositifs pour qu’ils collent à nos modèles saisonniers, mais rien de plus (sinon bien sûr intégrer les exploitants publics de remontées mécaniques, qui en sont aujourd’hui exclus).

« Il faut mettre fin à la règle européenne d’alignement du prix de l’électricité sur celui du gaz »

J’ai entendu Bruno Lemaire s’exprimer sur ce sujet à la Rencontre des Entrepreneurs de France (REF2022), et dire que les dispositifs devaient évoluer pour protéger les entreprises face à la brutalité de ce choc.

De premiers assouplissements viennent d’être apportés, et il faut aller plus loin : donner à nos entreprises de la visibilité sur la durée de leurs contrats de fourniture d’énergie et un accompagnement à la hauteur de l’enjeu.

Il faut également mettre fin à la règle européenne d’alignement du prix de l’électricité sur celui du gaz. Au niveau français, l’allotement de l’Arenh (Accès Régulé à l’Electricité Nucléaire Historique, NDRL) et le mécanisme de capacité (périodes de pointe) doivent également être revus, afin de ne pas pénaliser les territoires de montagne, consommateurs saisonniers.

Nos entreprises sont et seront au rendez vous de la sobriété. L’ensemble des acteurs de nos territoires doivent répondre aux enjeux de demain.

Anne Marty

Directrice générale adjointe d’Altiservice

Présidente déléguée de Domaines Skiables de France