« Les Toulousains se plaignent… », la pique du maire de Bordeaux

Le maire de Bordeaux, Pierre Hurmic, a déclaré que « les Toulousains se plaignent d’être plus éloignés que les Bordelais de Paris, mais c’est le fruit de la géographie ».

Le maire de Bordeaux, Pierre Hurmic (EELV). Crédit photo : CC BY SA Lelefa – Wikimedia commons

Il est de notoriété publique que le maire de Bordeaux, Pierre Hurmic (EELV), est opposé à la construction de la LGV entre Bordeaux et Toulouse. L’élu en a remis une couche dans la matinée de ce vendredi 19 août sur franceinfo:.

« Il est temps que le gouvernement prenne la mesure du changement climatique et de la souffrance climatique », estime Pierre Hurmic. « La politique macroniste se définit par le slogan “en même temps”. On fait des gestes que l’on croit ou que l’on dit significatif pour aider à l’adaptation au dérèglement climatique, et “en même temps”, on continue les vieilles politiques comme la LGV au Sud de Bordeaux. »

Pierre Hurmic : « C’est paradoxal de voir des écologistes se mobiliser contre »

« C’est un projet qui va coûter 14 milliards d’euros. (…) C’est paradoxal de voir des écologistes se mobiliser contre, alors que nous sommes des fervents partisans du chemin de fer. Il se trouve qu’on est encore dans l’idéologie des années 60, de la très grande vitesse, alors qu’il y a des projets pour moderniser les lignes existantes », a expliqué le maire écologiste de Bordeaux.

« Même avec la LGV, Toulouse sera à trois heures de Paris. Les Toulousains se plaignent d’être plus éloignés que les Bordelais de Paris, mais ce n’est pas le fruit de l’histoire, c’est le fruit de la géographie, vous serez toujours plus loin de Paris que Bordeaux – ce qui ne les a pas interdits de se développer sur le terrain économique”, a lancé Pierre Hurmic, sourire en coin, au micro de franceinfo:.

Selon le maire de Bordeaux, « les études montrent que lorsqu’une infrastructure ferroviaire vous met à trois heures, ceux qui sont pressés et veulent faire l’aller-retour dans la journée continueront à prendre l’avion. Trois heures pour le train, ce n’est pas compétitif par rapport à l’avion. »