Législatives en Haute-Garonne. La Nupes en tête dans 8 des 10 circonscriptions.

En Haute-Garonne, la Nupes prend un net avantage sur le mouvement Ensemble, lors du premier tour des législatives. Seule la 8e circonscription, où un candidat du Rassemblement national s’est qualifié, ne proposera pas un duel entre ces deux alliances au second tour.

Toulouse recherche des assesseurs bénévoles pour les élections législatives du 12 et 19 juin prochain. CC BY-SA 2.0 ©Rama

La Nouvelle union populaire écologique et sociale (Nupes) est-elle en passe d’atteindre son objectif de grand chelem en Haute-Garonne ? Avec des candidats qualifiés dans toutes les circonscriptions, dont 8 sont arrivés en tête du premier tour, la Nupes peut encore espérer remporter tous les sièges de député du département.

En effet, en Haute-Garonne où ces élections législatives ont été marqué par une forte abstention (près de 47 %), le second tour aura un air de duel entre la Nupes et Ensemble qui s’affronteront dans 9 des 10 circonscriptions. Dans sept d’entre elles, c’est le candidat Nupes qui est en ballotage favorable.

Piquemal et Clouet, larges vainqueurs au premier tour

Omniprésent lors de la campagne électorale, c’est le candidat de la Nupes François Piquemal qui obtient le meilleur score de ce premier tour. Avec près de 46,5 % des votes exprimés, celui ci n’est pas passé très loin d’une élection dès le premier tour.

Dans le duel qui opposait les candidats Hadrien Clouet (Nupes) et Pierre Baudis (Ensemble) dans la première circonscription, l’avantage est allé au candidat de gauche qui obtient 39,8 % des voix contre seulement 28 %, malgré l’avantage de son nom, pour le candidat envoyé par Emmanuel Macron.

La Nupes en tête dans 8 circonscriptions de Haute-Garonne

Outre, la première et la troisième circonscription, la Nupes est en tête dans huit des dix circonscriptions du département. Dans la seconde, Anne Stambach-Terrenoir (Nupes) devance le candidat Ensemble Jean-Luc Lagleize (Ensemble). Tout comme Christine Arrighi (Nupes) qui affrontera la candidate sortante Sandrine Mörch (Ensemble) dans la neuvième et Alice Assier (Nupes) qui se retrouvera face à Dominique Faure (Ensemble) au second tour dans la dixième circonscription.

Seuls les candidats de la majorité présidentielle Monique Iborra, dans la sixième circonscription et Jean-François Portarrieu, dans la cinquième circonscription, se présenteront au second tour avec le statut de favori. Respectivement contre Fabien Jouve et Sylvie Esagnolle, tous deux candidats de la Nupes.

Laurence Arribagé et les Républicains absents au second tour

Aucun candidat Les Républicains n’a réussi à se qualifier pour le second tour des élections législatives en Haute-Garonne. Même Laurence Arribagé, présidente de la fédération départementale Les Républicains, échoue à se maintenir. Dans la troisième circonscription, elle est devancée par Agathe Roby, candidate Nupes et Corine Vignon, la député sortante qui s’était présentée avec l’étiquette Ensemble.

Le RN pourra-t-il réconcilier la Nupes dans la 8e circonscription ?

Dans la 8e circonscription, c’est le candidat socialiste investi dans le cadre des accords de la Nupes, mais qui a préféré faire campagne sous une étiquette de divers gauche, Joël Aviragnet qui arrive en tête du premier tour. Avec 28,7 % des votes exprimés (résultat partiel), le candidat sortant a pu compter sur le soutient de la présidente de la région Occitanie, Carole Delga. Au second tour, il sera opposé au représentant du rassemblement national Loic Delchard qui obtient 21,8 % des voix. La candidate EELV dissidente et proche de la Nupes, Anabelle Fauvernier ainsi que la candidate de la majorité présidentielle Céline Laurenties-Barrere n’ont pas réussi à se qualifier. La présence du RN au second tour pourrait encourager les parties prenantes de la Nupes a présenter un front plus unis qu’au premier tour.