Législatives. Dix candidats en Haute-Garonne pour le Parti animaliste

Le Parti animaliste a dévoilé la liste des dix candidats pour les élections législatives en Haute-Garonne. Le parti est ainsi représenté dans chacune des circonscriptions du département.

Le Parti animaliste espère entrer pour la première fois à l’Assemblée nationale. CC BY-NC-ND Mathieu Delmestre/Parti Socialiste

Les Français sont appelés aux urnes les dimanches 12 et 19 juin prochains pour les élections législatives. En Haute-Garonne, la liste des candidats se précise. Après la Nupes, le Rassemblement national et Lutte ouvrière, le Parti animaliste a dévoilé les dix candidats, un par circonscription, qui le représenteront lors du scrutin.

Après avoir échoué à recueillir les 500 signatures nécessaires pour la candidature de leur présidente, Hélène Thouy, à l’élection présidentielle, le parti tentera d’entrer pour la première fois à l’Assemblée nationale. En 2017, il avait remporté 0,3 % des voix au niveau national. « À chaque scrutin, le Parti animaliste gagne des électeurs. Nous avons des bons retours des Français lors des tractages, alors nous nous laissons le droit d’espérer » confie Quentin Charoy, candidat dans la deuxième circonscription de l’Ariège. Le Parti animaliste souhaite « imposer le thème de la condition animale dans le débat public et dans les médias ».

L’objectif est également financier pour le Parti animaliste. En effet, les partis peuvent bénéficier d’un financement de l’État à condition d’avoir obtenu 1 % des suffrages exprimés dans au moins 50 circonscriptions en France. Avec plus de 400 candidats à travers le pays, le Parti animaliste espère bien obtenir ces financements. Chaque voix reçue au premier tour rapporte 1,64 euro par an au parti concerné. Si un candidat dépasse les 5 %, c’est 47,5 % du plafond de campagne qui est remboursé. En cas d’élu parlementaire, le Parti animaliste gagnera 37 400 euros par an et par élu. Une subvention qui peut être salvatrice.

Les candidats du Parti animaliste aux élections législatives en Haute-Garonne

Première circonscription : Benjamin Combes

Deuxième circonscription : Nicolas Karasiak

Troisième circonscription : Clément Sanvisens

Quatrième circonscription : Raimon Sabater

Cinquième circonscription : Johanna Velo

Sixième circonscription : Servane Pater

Septième circonscription : Romain Von Deyen

Huitième circonscription : Simon Moncasi

Neuvième circonscription : Juliette Doroy

Dixième circonscription : Sandrine Conte Margail

Elioth Salmon