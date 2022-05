Législatives. Le Rassemblement national investit ses candidats en Haute-Garonne

Le Rassemblement national a annoncé ses dix candidats pour les prochaines élections législatives en Haute-Garonne.

L’Assemblée nationale CC by SA 3.0 Richard-Ying / Tangui Morlier

Le Rassemblement national a dévoilé les dix candidats qu’il investit pour les prochaines élections législatives en Haute-Garonne. Le premier tour est prévu dans un mois, le 12 juin. Le parti espère bien pouvoir profiter du souffle de l’élection présidentielle qui a vu Marine Le Pen parvenir au second tour face à Emmanuel Macron.

Historiquement, les élections législatives ne sont pas très favorables au Rassemblement national. En 2017, les candidats de deux circonscriptions, les cinquième et sixième, sont parvenus à se hisser au second tour. Cette année, le parti compte beaucoup sur la huitième, qui correspond au Comminges. Ici, Marine Le Pen a reçu 50,6 % des suffrages à l’occasion de la présidentielle.

Dans cette huitième circonscription, le Rassemblement national a décidé d’investir Loïc Delchard, un chef d’entreprise dans le bâtiment de 31 ans. Du côté de la cinquième circonscription, c’est Julien Leonardelli, conseiller régional d’Occitanie et patron du RN dans le département qui est investi, comme en 2017. Il y a cinq ans, il a obtenu 32,40 % des votes au second tour. Et dans la septième circonscription, le parti positionne Emmanuelle Pinatel, conseillère régionale.

Voici les candidats du Rassemblement national aux élections législatives en Haute-Garonne

Première circonscription : Cathy Marsal, 47 ans, conductrice de bus

Deuxième circonscription : Sonia Teychene, 62 ans, conductrice de bus

Troisième circonscription : Stéphanie Alarcon, 47 ans, assistante syndic

Quatrième circonscription : Ewa Sadowski, 21 ans, étudiante en psychologie

Cinquième circonscription : Julien Leonardelli, 34 ans, conseiller régional d’Occitanie, conseiller municipal de Fronton

Sixième circonscription : Lydia Aiello, 71 ans, chef d’entreprise

Septième circonscription : Emmanuelle Pinatel, 49 ans, conseillère régionale d’Occitanie, conseillère municipale de Miremont

Huitième circonscription : Loïc Delchard, 31 ans, chef d’entreprise

Neuvième circonscription : Thomas Barkats, 21 ans, ingénieur dans les technologies de l’information

Dixième circonscription : Christelle Poirier, 59 ans, infirmière libérale