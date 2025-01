Haute-Garonne : rigueur budgétaire et investissements clés, le pari audacieux de Sébastien Vincini

En ce début d’année, le président du Conseil départemental de Haute-Garonne, Sébastien Vincini, revient sur les perspectives 2025 et annonce un budget à l’équilibre malgré l’obligation à l’économie. Un effort qui ne se fera pas sans concessions…

Sébastien Vincini, président du Conseil départemental de Haute-Garonne, annonce un budget 2025 à l’équilibre. ©Séverine Sarrat-JT

« Nous serons là où nous sommes attendus ! » C’est ainsi que Sébastien Vincini, président du Conseil départemental de Haute-Garonne, lance la nouvelle année. En cette période où « la situation politique, économique et sociale de notre pays est préoccupante », il tient à rassurer, la collectivité gardera son cap et ses ambitions. Mais ce ne sera pas sans efforts. L’idée est donc de recentrer le Département sur ses missions essentielles pour réaliser les 164 millions d’euros d’économies qu’il doit consentir, tout en restant efficace. « Nous devons faire preuve de la plus grande rigueur dans l’utilisation de chaque denier public, dans notre propre fonctionnement comme dans celui des établissements et acteurs de l’action sociale ».

Un mal…

Une rigueur financière qui passe notamment par la suppression de près de 500 postes (non remplacement de départs à la retraite et de contractuels précaires inclus), annoncée en novembre dernier. Un plan social toujours d’actualité comme le précise Sébastien Vincini ce mercredi 8 janvier : « Ce choix est douloureux, mais nécessaire au maintien de nos ambitions. Si nous souhaitons continuer à assurer le bon accueil des nouveaux habitants sur notre territoire, assurer la solidarité et la sécurité de tous, nous devons investir dans de nouveaux collèges, dans le bon fonctionnement des services publics, dans la bifurcation écologique… Et cela n’est possible qu’en maîtrisant notre budget, notamment de fonctionnement. » Pour rappel, la masse salariale du Conseil départemental de Haute-Garonne représente 253 euros par habitant, quand la moyenne nationale se situe à 200.

J'ai annulé les traditionnelles cérémonies de vœux, cartes de vœux et lettres adressées aux Haut-Garonnais.



De manière symbolique, le Département fera également l’impasse sur le Salon international de l’agriculture, n’organise plus de grandes réceptions avec petits fours à volonté, et a annulé ses vœux à la population. « Tout euro doit être réfléchi et justifié », argue le président de la collectivité. Des arbitrages plus importants seront dévoilés lors du débat d’orientation budgétaire qui aura lieu le 29 janvier prochain.

… pour un bien

Des concessions qui permettent à Sébastien Vincini d’annoncer « la présentation et le vote d’un budget sincère et équilibré en mars prochain pour la Haute-Garonne ». En maîtrisant ses dépenses, et sans l’annonce de grand plan onéreux, le Département entend poursuivre son projet de mandature, sans abandonner aucune politique publique : « Tous les engagements que nous avons pris en 2024 et que nous prendrons en 2025 seront tenus, à l’euro près », s’engage l’élu.

A commencer par la mise en œuvre de la politique éducative de la collectivité avec la poursuite du programme de mixité sociale dans les collèges, de la lutte contre le harcèlement scolaire et pour l’égalité filles et garçons, de l’apprentissage de la citoyenneté, du plan “100% fait maison” qui prévoit une alimentation totalement bio et locale dans tous les collèges d’ici 2028… Dans un même temps, démographie galopante oblige, le Département s’engage dans la rénovation et la création d’établissements : « Nous allons inaugurer, dans les prochaines semaines, la réhabilitation du collège des Pont-Jumeaux. Puis, d’ici 2030, cinq collèges seront rénovés et trois nouveaux seront construits. »

Des investissements maintenus et concrets

En ce qui concerne la politique sociale, la collectivité étend le redéploiement des Maisons de solidarités (MDS) et lancera cette année des études en vue de la rénovation du Centre Départemental Enfance Famille, qui accueille les mineurs devant être mis à l’abri en urgence. En mars prochain, la Maison des femmes visant à prendre en charge, de manière pluridisciplinaire, les femmes ayant subies des violences, de l’accueil à la chirurgie réparatrice, sera inaugurée. Le Conseil départemental en est le cofinanceur, aux côtés du CHU de Toulouse.

Du côté de l’écologie aussi, Sébastien Vincini s’engage : « Fin janvier, je rencontrerai les membres de l’Assemblée citoyenne qui ont travaillé pendant 16 mois sur la question de la bifurcation écologique et nous ont remis un rapport. Nous répondrons à leurs propositions à la fin du mois. » Dans une même optique, le Département va créer une instance unique et inédite : un conseil scientifique indépendant, qui passera au crible l’ensemble des projets de la collectivité.

Ainsi, pour le président du Département de Haute-Garonne, rigueur ne signifie pas forcément l’arrêt des investissements, au contraire, mais ces derniers seront mûrement choisis : « Nous allons rester un partenaire incontournable des communes dans leurs investissements (crèches, écoles, eau potable, assainissement et équipements culturels et sportifs). Nous allons continuer nos grands investissements sur les territoires comme le contournement de Bessières, la réhabilitation du Pont de fer de la Croix Falgarde, l’achèvement des aménagements de la RD 820, la reconstruction du pont de Mirepoix… Mais il faudra attendre le vote du budget pour connaître les projets qui auront été victime de l’austérité.