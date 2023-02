Après son effondrement, à quoi va ressembler le nouveau pont de Mirepoix-sur-Tarn ?

Les élus du conseil départemental de la Haute-Garonne viennent de présenter les plans du nouveau pont de Mirepoix-sur-Tarn, qui devrait être construit avant 2026. Il se composera d’une route à double sens, d’une large voie vélo et d’un trottoir pour les piétons.

Une image du nouveau pont de Mirepoix-sur-Tarn © Conseil départemental de la Haute-Garonne

Le projet de reconstruction du pont de Mirepoix-sur-Tarn a présenté aux habitants ce jeudi 16 février par le conseil départemental de la Haute-Garonne. L’infrastructure s’est effondrée en 2019 suite au passage d’un camion de 50 tonnes, alors que l’ouvrage ne pouvait en supporter que 19. L’accident a provoqué la mort d’une jeune fille de 15 ans qui traversait le pont en voiture avec sa mère. Le chauffeur du poids lourd est, lui aussi, décédé.

L’année suivante, à la suite de l’enquête, Georges Méric, président du Conseil départemental, avait exprimé son souhait de reconstruire rapidement « cet équipement central et emblématique de Mirepoix-sur-Tarn, nécessaire pour les déplacements quotidiens de ses habitants ».

Circulation en double sens, une piste cyclable…

Le conseil départemental de la Haute-Garonne s’est concerté avec les habitants du Mirepoix-sur-Tarn pour définir le projet de nouveau pont. Ainsi, il a été décidé que le futur ouvrage doit répondre à trois critères : accueillir tous les types de véhicules, avoir deux voies de circulation et posséder une piste cyclable sécurisée. « L’architecture retenue, contemporaine et plate, permettra d’intégrer le nouvel équipement dans le paysage, d’offrir une grande visibilité aux usagers et favorisera les modes de déplacement doux », promettent les élus départementaux.

D’un côté, donc, les voitures et poids lourds jusqu’à 44 tonnes circuleront sur une route à double sens séparée par une ligne continue. De l’autre, les cyclistes traverseront le Tarn sur une voie verte de 4,5 mètres de large et les piétons disposeront d’un trottoir sur lequel des bancs seront installés.

Des aménagements autour du pont de Mirepoix-sur-Tarn

Les aménagements réalisés aux abords du pont de Mirepoix-sur-Tarn. © Conseil départemental de la Haute-Garonne

« Afin d’assurer la cohérence architecturale, urbaine et paysagère du nouvel ouvrage dans son environnement, des travaux de requalification aux abords du Tarn ont été programmés », poursuivent les élus du Département. Du côté de Mirepoix, un Belvédère sera raccordé à la piste cyclable du pont. Et un cheminement piéton passant sous l’ouvrage sera accessible depuis un escalier. Du côté de Bessières, la voie verte du pont sera construite comme le prolongement des aménagements déjà présents sur les berges du Tarn.

Le coût total du chantier, financé par le Département, s’élève à 11,3 millions d’euros. Les travaux démarreront en 2025, après la fin des études et des travaux préparatoires, pour s’achever en 2026.