Colomiers sur la voie de la transition énergétique

La maire de Colomiers a annoncé son plan d’actions pour assurer la transition énergétique de sa commune. Eclairage, gestion des espaces verts, réhabilitation des bâtiments publics, mobilité… Autant de secteurs sur lesquels Karine Traval-Michelet souhaite travailler pour que sa ville devienne « vertueuse ».

Karine Traval-Michelet lance son plan pour la transition énergétique CC-BY-SA-4.0 Zoecaro-Wikimedia (image recadrée)

« Nous traversons une crise géopolitique et financière que nous ne pouvons ignorer et qui a des impacts non-négligeables pour nos concitoyens et sur les collectivités territoriales. Face à cela, nous avons un devoir impérieux de préparer l’avenir de Colomiers pour en faire une ville toujours plus vertueuse. » C’est ainsi que Karine Traval-Michelet, maire de Colomiers, entame la présentation de son plan d’actions pour assurer la transition énergétique de sa commune.

Revoir les priorités

Pour cela, l’édile de Colomiers a missionné une “équipe de choc”, composée d’élus de la ville, qui sera en charge de proposer des actions concrètes d’ici le mois de novembre. Celles-ci seront ensuite intégrées au débat d’orientation budgétaire qui aura lieu au mois de décembre prochain. Car, comme Karine Traval-Michelet le fait régulièrement remarquer, y compris en Conseil de la Métropole auquel elle siège, le contexte instable du moment impose de revoir certains investissements et certains projets : « La préparation du budget 2023 se fait dans un contexte très contraint, différent de celui de la stratégie financière de début de mandat. Cela a un impact direct sur l’épargne et sur le budget d’investissement. Il faut être vigilants sur les dépenses de fonctionnement, aller rechercher des économies et réajuster les projets pour qu’ils répondent à nos objectifs de transition socio-écologique et énergétique. »

Les actions en cours…

Ainsi, des actions déjà mises en place sur la commune de Colomiers sont amenées à se poursuivre pour réduire les dépenses et les consommations d’énergie. Comme c’est le cas dans les habitats sociaux, gérés par le bailleur Altéal. « Plus de 1 200 logements bénéficient de rénovations énergétiques et passent de l’étiquette E à l’étiquette B, notamment dans les quartiers du Couderc, du Seycheron et du Poitou. Le Val d’Aran entre dans sa phase de travaux, tandis que les Fenassiers, en cours de finalisation, est un chantier exemplaire sur le plan environnemental. Toutes ces actions contribuent à réduire les dépenses énergétiques des administrés », précise Karine Traval-Michelet.

D’autres part, la municipalité a mis en place une gestion responsable des espaces verts. En effet, à l’aménagement de ces derniers, la Mairie opte pour « des essences et des spécimens résistants et peu gourmands en eau ». Ce sera notamment le cas pour les 650 arbres que la commune s’engage à planter chaque année, depuis 2022. Et dans un même temps, les systèmes d’arrosage s’adaptent à la météo, via l’installation de pluviomètres permettant de les réguler au plus près des besoins des végétaux.

… Et celles avenir

Dans son plan d’actions en matière de transition énergétique, la maire de Colomiers a fait l’inventaire des efforts que s’apprête à consentir la Ville. Parmi ceux-ci, l’éclairage public. En effet, Colomiers pratique déjà l’extinction des lampadaires municipaux de 1h du matin à 5h30. Bientôt, ils seront éteints de minuit à 6h le lendemain. De même, le périmètre dans lequel cette démarche a été mise en place va être élargi. Cela devrait permettre « une économie annuelle supplémentaire d’environ 100 000 euros », estime la maire. Une réflexion qui sera également étendue aux illuminations de Noël. Cette année, les décorations devraient donc scintiller de 18h à 22h et de 6h à 8h.

Quant aux bâtiments publics, l’édile de Colomiers annonce la mise en place d’un réseau chaleur bois au Centre technique et au Centre de restauration municipal, l’installation de panneaux photovoltaïques sur les toits du Centre de loisirs du Cabirol et de l’école maternelle Alain-Savary, et la végétalisation des cours d’écoles afin de créer des îlots de fraicheur.

Enfin, du côté de la mobilité, Karine Traval-Michelet assure poursuivre le déploiement de bornes de recharge pour véhicules électriques (16 bornes en service à ce jour), et le maillage cyclable. Avec la réalisation de 5 kilomètres de pistes supplémentaires en 2022, Colomiers dispose actuellement de 60 kilomètres d’aménagements cyclables. La liaison vers Cornebarrieu et Blagnac, et celle reliant la gare au centre-ville, devraient encore augmenter l’offre. Centre-ville qui devrait d’ailleurs passer en “zone 30”.