Colomiers. Des pitchouns champions du monde de breakdance

Des jeunes de l’école Brak’in school à Colomiers ont décroché le titre de champion du monde de breakdance au Battle of the year, disputé durant le week-end à Okinawa au Japon.

Neuf jeunes danseurs de l’agglomération toulousaine ont fait un long voyage jusqu’au Japon pour se confronter à d’autres danseurs du monde entier. Et ils n’ont pas fait le déplacement pour rien. Bien au contraire.

Âgé de 12 à 16 ans, le petit groupe de l’école Break’in school à Colomiers a décroché le titre de champion du monde au concours Battle of the year, disputé vendredi 2 novembre à Okinawa au Japon. Ils se sont imposés en breakdance en équipe dans la catégorie “kids”.

Un immense bravo aux jeunes de l'association columérine Break in school qui ont remporté la finale par équipe de la "Battle of the Year" à Okinawa au Japon. C'est une grande fierté pour #Colomiers et sa jeunesse. #breakdance #winner #WorldChampionShip pic.twitter.com/2eAfTAVJVW