Colomiers. Le festival de BD fête son 37e anniversaire sous le signe de la jeune création

Le festival BD Colomiers est de retour du 18 au 20 novembre 2022. Dans la ligne artistique qui a fait sa renommée, il met à l’honneur la jeune création, l’édition indépendante et la bande dessinée contemporaine.

En 2021, le chiffre d’affaires de la bande dessinée a bondi de près de 40% en France. Affiche : Mairie de Colomiers.

« Colomiers est une ville qui s’illustre par sa jeunesse : 20% des Columérines et des Columérins ont moins de moins de 15 ans », rappelle Karine Traval-Michelet, la maire de Colomiers, dans l’édito du festival. BD Colomiers fête en 2022 ses 37 ans, du 18 au 20 novembre, et perpétue l’engagement de la commune pour la bande dessinée et la jeunesse.

Le festival peut d’ailleurs profiter d’un nouvel engouement pour la bande dessinée en France, qui installe « le secteur au deuxième rang des ventes en librairies ». Un regain d’intérêt notamment porté par les jeunes aux mangas, mais pas seulement.

Avec sa programmation 2022, BD Colomiers mise donc sur la jeunesse, tant en terme de public que de création. Dans la continuité de sa ligne artistique, il met toujours l’accent sur l’édition indépendante et la bande dessinée contemporaine.

Le programme de l’édition 2022 de BD Colomiers

Expositions, rencontres, remise de prix, spectacles, ateliers… le programme de ce week-end dédié à la bande dessinée est chargé (à retrouver ici).

« Avec des monographies consacrées à Marie Larrivé, Elizabeth Pich et Magali Le Huche, une toute première exposition confiée à Mia Oberländer et des fresques avec Léa Murawiec et Audrey Spiry, le festival rendra compte de l’importance et de la vigueur créatrice de ces artistes à l’imaginaire et aux récits puissants », détaille BD Colomiers.

Parmi toutes les propositions du festival, des ateliers sont par exemple organisés pour former les jeunes à l’image et à la BD. Plusieurs récompenses sont également distribuées par les jeunes, les prix Collégien et Lycéen. Le prix Toute Première Fois, qui récompense les premières créations, a lui déjà été attribué lors de l’inauguration du festival, à Martin Panchaud, pour son premier livre “La couleur des choses”.