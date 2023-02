Récap d’actu. Primes, Latécoère et manifestation à Toulouse

Au programme de ce récap d’actu du 18 février, les cinq infos de la semaine à retenir : moins de la moitié des Haut-Garonnais éligibles ont demandé l’indemnité carburant, bras de fer entre La France Insoumise et Latécoère, mobilisation en baisse lors de la manifestation du 16 février à Toulouse, nouvelle prime relative à la ZFE, et l’annonce du Village Rugby pour la Coupe du monde 2023.

Indemnité carburant : 41% des foyers éligibles l’ont demandée en Haute-Garonne

Moins de la moitié des foyers pouvant prétendre à l’indemnité carburant l’ont effectivement demandé en Haute-Garonne. Photo d’illustration. Crédit photo : CC 0 pxhere

41 %. C’est la proportion de Haut-Garonnais éligibles à l’indemnité carburant qui ont fait la démarche de la demander. Selon la préfecture, cette aide de 100€ devrait en effet bénéficier théoriquement à 234 000 foyers sur les 835 000 que compte le département (en se basant sur le revenu fiscal de référence). Pour faire la demande de cette prime exceptionnelle, les habitants de Toulouse et de Haute-Garonne auront donc un mois supplémentaire. Plus de détails ainsi que les conditions d’éligibilité sont à retrouver dans notre article.

La France insoumise veut forcer Latécoère à rester en Haute-Garonne

La France insoumise (LFI) demande au gouvernement de « prendre ses responsabilités pour sauver le fleuron industriel » qu’est Latécoère. Les députés de Haute-Garonne Christophe Bex, Hadrien Clouet, Hélène Magdo, Marc Péré, François Piquemal, Agathe Roby et Anne Stambach-Terrenoir se disent consternés par la décision du groupe aéronautique de délocaliser des activités toulousaines au Mexique et en République tchèque. Les élus LFI veulent contraindre Latécoère à maintenir ses activités dans le département, arguant du fait que le groupe a reçu des aides publiques et que la Mairie de Toulouse lui a vendu un terrain à prix avantageux. Ils s’inquiètent notamment pour la pérennisation des emplois. Le Journal Toulousain fait le point.

Manifestation du 16 février : mobilisation en baisse par rapport à samedi à Toulouse

La mobilisation lors de la manifestation du 16 février a été moins importante que le 11 à Toulouse © Héloïse Thépaut

C’était la cinquième manifestation contre la réforme des retraites à Toulouse. Ce jeudi 16 février, la mobilisation était en baisse : les manifestants étaient moins nombreux que le samedi précédent. Ils étaient en effet 65 000 d’après les syndicats et 14 000 d’après la police, presque moitié moins que le 11 février. Une baisse qui s’explique notamment par le coût de la grève pour les salariés, et qui rend une mobilisation plus simple le week-end. Sur place, notre journaliste a recueilli les témoignages de ceux qui continuent à manifester, coûte que coûte.

ZFE de Toulouse. Les primes à disposition des conducteurs évoluent

CC wikimedia commons

Une nouvelle prime pour aider à faire passer la pilule de la Zone à Faibles Émissions (ZFE) à Toulouse. La Métropole fait évoluer “Véhicule + Propre”, un coup de pouce à destination des habitants et entreprises de son territoire afin d’acquérir, comme son nom l’indique, un véhicule émettant moins de CO2. À partir du 1er mars, cette aide bénéficiera aux conducteurs de deux-roues. La prime élargie par Toulouse Métropole pourra atteindre 40% du montant hors taxe d’un nouveau véhicule, si celui-ci est Crit’air 0 ou 1. L’aide sera en revanche plafonnée à 300 ou 500 euros en fonction du revenu. Le JT détaille cette évolution ici.

Toulouse : voici où sera le Village Rugby pour la Coupe du monde 2023

Un “Village Rugby” sera installé à Toulouse pour la Coupe du monde 2023. © Alix Drouillat

Les Toulousains ont désormais une « fan zone » pour supporter le XV de France pendant la Coupe du monde de rugby 2023. La compétition, qui débutera au Stade de France le 8 septembre, sera retransmise à la prairie des Filtres de Toulouse. Ce Village Rugby ne sera pas située très loin du Stadium, où cinq matchs de poule se dérouleront. Ces rencontres, comme toutes les autres, seront également diffusées à la prairie des Filtres, explique le JT.