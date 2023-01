Qui est le nouveau préfet de la région Occitanie et de la Haute-Garonne ?

Le nouveau préfet de la région Occitanie et de la Haute-Garonne, Pierre-André Durand, a pris ses fonctions ce lundi 30 janvier. Il succède à Etienne Guyot.

Pierre-André Durand est le nouveau préfet de la région et du département © Héloïse Thépaut

La région et le département ont un nouveau préfet. Pierre-André Durand a officiellement pris ses fonctions ce lundi 30 janvier. Pour rappel, ce dernier a été nommé préfet de la région Occitanie et de la Haute-Garonne le 11 janvier dernier. Il succède à Etienne Guyot. Restée quatre ans à Toulouse, ce dernier sera désormais préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, de la Gironde, et de la zone de défense et de sécurité du Sud-Ouest.

Pierre-André Durand a lui quitté la préfecture de la Normandie et de la Seine-Maritime pour rejoindre l’Occitanie. Une terre qui lui est inconnue. « J’arrive ici sans connaissance sur le territoire », avoue-t-il. Le préfet n’a en effet jamais exercé dans la région. « Je ne connais pas l’Occitanie, ni la Haute-Garonne, ni Toulouse », précise-t-il. Pierre-André Durand, né à Antibes, ne s’était d’ailleurs jamais rendu dans la Ville rose et a ainsi pu « corriger cette faute de goût ».

Le nouveau préfet commence à prendre ses marques

S’il ne connaît pas bien la région, le nouveau préfet de l’Occitanie et de la Haute-Garonne n’est pour autant pas inquiet. « Cette méconnaissance n’est pas synonyme de difficultés. C’est un atout », estime Pierre-André Durand. Mais pour mieux comprendre les enjeux régionaux, il va devoir travailler d’arrache-pied. Le nouveau préfet a d’ailleurs d’ores et déjà commencé à se plonger dans les dossiers du territoire.

« Je m’immerge dans les différents documents. J’ai lancé des prises de contact et planifié des rendez-vous avec des élus du territoire, notamment de Toulouse, du Département et de la Région. Je prévois par ailleurs de me rendre dans les 12 autres départements au cours des semaines qui viennent pour être pleinement opérationnel », détaille Pierre-André Durand. Ce dernier se dit d’avance « heureux de découvrir de tout cela ».

Pas de sujets de prédilection pour Pierre-André Durand

Pierre-André Durand n’a donc pas encore pu prendre connaissance de tous les dossiers. Mais le nouveau préfet de l’Occitanie et de la Haute-Garonne, également passé par la préfecture de la Drôme, des Pyrénées-Atlantiques et de la Seine-Saint-Denis, peut déjà assurer une chose : il n’aura pas de sujets de prédilection. « C’est la totalité du portefeuille qu’il faut traiter et embrasser », souligne Pierre-André Durand avant d’ajouter : « Il n’y a pas de sélectivité dans les sujets à aborder. C’est l’actualité qui commande ».

Justement, il espère qu’elle sera clémente. « Mais on ne peut qu’être modeste et prudent à ce sujet », indique l’ancien préfet de la région Normandie. En plus des Gilets Jaunes et de la Covid, Pierre-André Durand a notamment dû gérer la crise de l’incendie Lubrizol et des entrepôts de Normandie Logistique à Rouen. Pour rappel, un feu avait pris le 26 septembre 2019 dans cette usine de produits chimiques classée Seveso seuil haut. Un événement qui l’avait occupé « des milliers d’heures ».

Il va prendre le relais sur la LGV Toulouse-Bordeaux

Le nouveau préfet promet par ailleurs de prendre la relève sur les dossiers traités par Etienne Guyot. « Ils ne seront pas remisés. Au contraire », annonce-t-il. Ce sera notamment le cas de la LGV Toulouse-Bordeaux. « En tant que préfet de la Nouvelle-Aquitaine, Etienne Guyot sera un élément aidant sur ce dossier. Pour autant, c’est un sujet difficile. La LGV a un coût certain mais elle est aussi indispensable », appuie Pierre-André Durand.

Ce dernier ne va donc pas chômer en prenant la relève d’Etienne Guyot. Sa prise de fonction intervient d’ailleurs la veille de la seconde journée de mobilisation contre la réforme des retraites ce mardi 31 janvier. Lors de la première journée, entre 36 000, selon la préfecture, et 50 000 personnes, d’après la CGT, avaient manifesté à Toulouse. Le nouveau préfet espère que la prochaine manifestation se fera « de manière pacifique ».