Tarn-et-Garonne. Un comité local pour suivre l’arrivée de la LGV

La préfecture du Tarn-et-Garonne a mis en place un comité départemental de suivi en vue de l’arrivée prochaine de la LGV dans le département.

Crédit photo : pixabay CC hpgruesen

L’organisation se met en place. La préfète du Tarn-et-Garonne, Chantal Mauchet, a mis en place un comité départemental de suivi afin de relancer le dialogue territorial en vue de l’arrivée prochaine de la LGV. Il s’agit d’une demande du préfet de la région Occitanie, également préfet coordonnateur du Grand-Projet Sud-Ouest.

Ce comité a réuni mercredi 18 janvier l’ensemble des institutions locales concernées par le projet de la LGV en Tarn-et-Garonne. Cela inclut des représentants du conseil régional, du conseil départemental, du Grand Montauban, des parlementaires, ou encore la SNCF.

Le comité départemental de suivi accompagnera les phases de mise au point finale des projets locaux concernés par la LGV et les nouvelles gares. Selon la préfecture du Tarn-et-Garonne, il poursuit trois objectifs principaux :

– Informer et donner la visibilité nécessaire sur l’avancement du projet, pour accompagner sa mise en œuvre ;

– Assurer le suivi et le respect par les maîtres d’ouvrage des mesures inscrites dans le dossier des engagements de l’État, en cours de formalisation ;

– Assurer le suivi des mesures compensatoires qui seront définies dans la décision d’autorisation environnementale délivrée par arrêté préfectoral.

L’arrivée de la LGV en Tarn-et-Garonne se prépare

Ce comité départemental de suivi travaillera en lien étroit avec les instances de gouvernance mises en place au niveau interrégional pour assurer la coordination du dialogue territorial dans les différents départements.

Parmi les thématiques déjà abordées, il y a notamment les enjeux fonciers avec une intervention de SNCF Réseaux sur la stratégie d’acquisition foncière et une autre du conseil départemental sur les conditions de mise en œuvre de l’aménagement foncier.

Il a également été question de l’aménagement du quartier gare. SNCF Gares et connexions a présenté la méthode, les étapes et le planning prévisionnel des études de faisabilité à venir.