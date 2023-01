Officiel : le préfet d’Occitanie remplacé par celui de Normandie

Après quatre ans à Toulouse, l’actuel préfet de la Haute-Garonne et de l’Occitanie, Etienne Guyot, est nommé en Nouvelle-Aquitaine. Il est remplacé par celui de la région Normandie.

Le préfet de la Haute-Garonne et de la région Occitanie Etienne Guyot est nommé en Nouvelle-Aquitaine. / Crédit photo : préfecture de la Haute-Garonne

C’est désormais officiel, il va y avoir du changement à la tête de la préfecture. Etienne Guyot s’apprête en effet à céder son siège de préfet de la Haute-Garonne et de l’Occitanie. Il va déménager pour Bordeaux. Lors du Conseil des ministres du mercredi 11 janvier, il a été nommé préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde, et préfet de la zone de défense et de sécurité du Sud-Ouest.

Etienne Guyot est arrivé à Toulouse en novembre 2018, à l’aube du mouvement des gilets jaunes. Il a ensuite dû composer avec la crise sanitaire. En l’espace de quatre ans à la préfecture de la Haute-Garonne et de l’Occitanie, il a aussi eu l’occasion d’accompagner le développement du projet de la LGV entre Toulouse et Bordeaux. Un projet dont il a largement contribué à l’avancement.

Voici le nouveau préfet de la Haute-Garonne et de l’Occitanie

Au poste de préfet de la Haute-Garonne et de l’Occitanie, Etienne Guyot sera remplacé par Pierre-André Durand. Ce dernier est préfet de la Seine-Maritime et de la région Normandie depuis 2019.

Age de 62 ans, il est né à Antibes, dans les Alpes-Maritimes. Avant de débarquer en Normandie, ce diplômé de l’ENA (École nationale d’administration) a été préfet de la Haute-Saône, de la Drôme, des Pyrénées-Atlantiques, et de la Seine-Saint-Denis.

Depuis son arrivée à Rouen, Pierre-André Durand a également eu son lot de crises à gérer. Quelques mois après sa prise de fonction, il a été confronté à l’Incendie de l’usine Lubrizol et des entrepôts de Normandie Logistique à Rouen. Sur ce sujet, il avait été très critiqué pour avoir minimisé les risques de l’incendie.