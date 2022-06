Grain de sel / Méditerranée : Les plastiques bientôt fantastiques ? [2/11]

Les membres de l’association Travel Doc voient se concrétiser leur projet baptisé Grain de sel : une série de web émissions écolo pour sensibiliser le grand public sur la richesse du patrimoine de la Méditerranée et la nécessité de le préserver. La deuxième émission est désormais accessible ; elle est réalisée à Argelès-sur-Mer, sur le thème “Les plastiques bientôt fantastiques ?”.

L’artiste Land-Art Steven Onghena base ses créations sur les thématiques environnementales ©Travel Doc

Le projet Grain de sel, dédié à la préservation de la mer Méditerranée, est officiellement abouti. Tous les premiers samedis du mois, et ce pendant près d’une année, l’association Travel Doc diffusera une nouvelle émission sur sa web TV, également accessible sur le site du Journal Toulousain. Réalisée pour sensibiliser les internautes à la richesse du patrimoine méditerranéen, et à la nécessité de le préserver, cette série a débuté le samedi 7 mai et se poursuit ce 4 juin à 14h10, sur le thème : “Les plastiques bientôt fantastiques ?”.

De nombreux micro-organismes se fixent sur les plastiques présents dans la Méditerranée et les fragmentent en petits morceaux de la taille d’un grain de riz, puis en micro-plastiques que l’on ne voit plus. Ce sont ces derniers qui ont des effets délétères sur tous les maillons de la chaîne alimentaire car ils s’incrustent dans les cellules. Dans cette nouvelle émission, vous découvrirez également que certains plastiques peuvent être intégralement détruits dans l’eau, comme l’explique Leïla Meistertzheim, docteur en biologie marine. Il s’agit d’une matière fabriquée par des bactéries : les polyhydroxyalkanoates. Mais de manière plus pragmatique, les plastiques restent néfastes et polluent la mer. Ainsi, des solutions existent pour en limiter la présence, en évitant par exemple qu’ils se retrouvent dans le système hydraulique et dans les fleuves qui les charrient dans la Méditerranée. Une préoccupation qui guide notamment Steven Onghena, artiste Land-art, dans ses créations…

Les plastiques… bientôt fantastiques ?

Il y a en ce moment trois milliards de déchets qui flottent en Méditerranée et 80% d’entre eux sont des déchets plastiques… La pollution aux nanoparticules de plastique est un des enjeux majeurs… Quels risques pour l’avenir ? Des solutions existent et vont dans le bon sens.

Retrouvez la prochaine émission sur le thème “Une côte vivante”, le samedi 2 juillet, à 14h10.