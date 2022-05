Grain de sel / Méditerranée : Création du bassin et enjeux [1/11]

Les membres de l’association Travel Doc voient se concrétiser leur projet baptisé Grain de sel : une série de web émissions écolo pour sensibiliser le grand public sur la richesse du patrimoine de la Méditerranée et la nécessité de le préserver. La première émission est désormais accessible ; elle est réalisée à Argelès-sur-Mer, sur le thème “Création du bassin méditerranéen et enjeux”.

©Travel Doc

Le projet Grain de sel, dédié à la préservation de la mer Méditerranée, est officiellement abouti. Tous les premiers samedis du mois, et ce pendant près d’une année, l’association Travel Doc diffusera une nouvelle émission sur sa web TV, également accessible sur le site du Journal Toulousain. Réalisée pour sensibiliser les internautes à la richesse du patrimoine méditerranéen, et à la nécessité de le préserver, cette série débute ce samedi 7 mai à 14h10, sur le thème : “Création du bassin méditerranéen et enjeux”.

Il y a plusieurs millions d’années, s’est ouverte une brèche, que l’on appelle désormais le Détroit de Gibraltar. C’est par cette ouverture que la mer Méditerranée s’est remplie. Chloé Maurin, médiatrice à la Maison de l’eau du Boulou, revient dans cette émission sur les conditions d’apparition de cette mer, presque fermée, et ses particularités. Aujourd’hui, elle est représentative, à son échelle, de l’évolution océanique mondiale qu’évoquera Pascal Conan du laboratoire Arago à Banyuls-sur-Mer. Elle est aussi le témoin de drames humains et de solidarité des peuples comme en témoigne Hélène Lompech responsable de l’association SOS Méditerranée 66. Peuples de la Méditerranée, dont font parties les gitans ; le groupe de musique Rumba Coumo vous invite, en fin d’émission, à entrer dans le monde privé d’une Juerga gitane.

Création du bassin méditerranéen et enjeux

Comment s’est formée la mer Méditerranée ? Quelles sont ses caractéristiques ? Quel est l’impact de l’activité humaine? Tour d’horizon des principaux enjeux et défis de demain. Regardez plutôt…

Retrouvez la prochaine émission sur le thème des “plastiques… Bientôt fantastiques ?”, le samedi 4 juin, à 14h10.