Le collectif Travel Doc lance “Grain de sel”, sa série d’émissions web sur la préservation du patrimoine de la Méditerranée

Le collectif Travel Doc lance, ce samedi 7 mai, son projet Grain de sel : la diffusion d’une série de 11 émissions sur sa chaîne YouTube, entièrement dédiées à la préservation du patrimoine naturel et culturel de la Méditerranée. Plusieurs thèmes y seront abordés comme la création du bassin méditerranéen, les récifs artificiels, l’archéologie sous-marine ou les phares d’Occitanie… Sans oublier la culture et les arts méditerranéens. L’objectif ? Développer l’amour de la mer pour donner envie de la protéger. Regardez plutôt…

L’équipe de Grain de sel a tourné sa première émission à Argelès-sur-Mer ©Travel Doc

Saint-Cyprien, Argelès-sur-Mer, Gruissan, Marseillan, Leucate et Port-Vendres, les membres de l’association Travel Doc ont amarré leur voilier dans ces six ports de la Méditerranée dans un objectif, celui de sensibiliser le grand public aux grands enjeux liés à la mer. Baptisé Grain de sel, ce projet écologique est un outil d’éducation et de vulgarisation scientifique porté par un collectif de citoyens issus des métiers de la mer, du spectacle, de l’audiovisuel et de la diffusion internet. Il vise à « développer l’amour de la mer pour donner envie de la protéger ». Pour cela, ils ont installé un plateau de télé itinérant (en voilier) et y ont invité de multiples intervenants pour aborder de nombreux sujets comme la création du bassin méditerranéen, la dynamique des sédiments, les réserves, les récifs artificiels, l’archéologie sous-marine, les zones humides, le patrimoine maritime, les phares et feux d’Occitanie, et la culture et les arts méditerranéens.

Au sortir d’un périple de plusieurs mois de tournage dans les ports de la Méditerranée, l’équipe de Travel Doc débute aujourd’hui la diffusion des 11 émissions de 30 minutes sur sa chaîne YouTube baptisée Grain de sel TV. La première vidéo, réalisée à Argelès-sur-Mer, sera retransmise ce samedi 7 mai à 14h10, sur le thème de la création du bassin méditerranéen. Comment s’est-il formé ? Quelles sont ses caractéristiques ? Quel impact de l’activité humaine ? Tour d’horizon des principaux enjeux et défis de demain.

Séduit par le projet Grain de sel, le Journal Toulousain diffusera toutes les émissions, chaque premier samedi du mois.