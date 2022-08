Le Gersois Jean Castex a un nouveau poste dans les transports

L’ancien Premier ministre Jean Castex, originaire du Gers, prend la tête de l’Agence de financement des infrastructures de transport.

Jean Castex, alors Premier ministre, lors de la déclaration de politique générale le 15 juillet 2020 à l’Assemblée nationale. CC BY-SA 4.0 Florian DAVID – Wikimedia commons

Trois mois après avoir quitté ses fonctions de Premier ministre, Jean Castex, originaire du Gers, a un nouveau poste. Il est officiellement nommé président du conseil d’administration de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France (Afit France), depuis la parution d’un décret signé par Emmanuel Macron au Journal officiel jeudi 18 août.

L’ancien maire de Prades, dans les Pyrénées-Orientales, succède à Christophe Béchu. Ce dernier a rejoint le gouvernement d’Elisabeth Borne. Il est désormais ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires.

L’Afit est un établissement public. Son but est de gérer le budget de l’État dans le financement des infrastructures routières, ferroviaires, fluviales ou portuaires. Plusieurs dossiers attendent ainsi Jean Castex. Parmi eux, le Grand projet ferroviaire du Sud-Ouest (GPSO) avec la LGV relier Toulouse à Bordeaux. Sans oublier la ligne Montpellier-Perpignan.

Jean Castex, un « fervent défenseur du train » et « chaud partisan de la route »

La nomination du Gersois à la tête de l’Afit est une proposition d’Elisabeth Borne et d’Emmanuel Macron. Avant qu’elle ne soit validée, Jean Castex a dû être auditionné par la commission du développement durable de l’Assemblée nationale mercredi 27 juillet.

Face aux parlementaires, l’ancien Premier ministre a estimé qu’il est nécessaire d’investir massivement dans le ferroviaire pour décarboner les transports. Il a cependant précisé qu’il ne faut pas oublier la route. « Tantôt, on me présente comme un fervent défenseur du train, ce qui est exact et revendiqué, et tantôt comme un chaud partisan de la route. Je pense qu’il faut les deux », a lancé Jean Castex dans l’Hémicycle.

Après sa nomination, l’ancien Premier ministre a reçu un message de félicitations de la part du ministre délégué aux Transports Clément Beaune : « Votre engagement exceptionnel pour des transports accessibles à tous se poursuit sans relâche ! »