Gard : opération de vaccination sans rendez-vous au Carrefour Nîmes Étoile samedi

La préfecture du Gard, le Service départemental d’incendie et de secours et l’Agence régionale de santé Occitanie renouvellent l’opération de vaccination sans rendez-vous le samedi 11 septembre dans la galerie marchande du Carrefour Nîmes Étoile.

Après le déploiement d’un premier dispositif la semaine dernière, la préfecture du Gard, le Service départemental d’incendie et de secours (SDIS) et l’Agence régionale de santé (ARS) d’Occitanie ont décidé de renouveler l’opération de vaccination sans rendez-vous dans la galerie marchande du centre commercial Carrefour Nîmes Étoile. Elle se déroulera samedi 11 septembre, de 9 heures à 19 heures.

Réalisée par les sapeurs-pompiers du Gard, elle est ouverte à toutes les personnes de plus de 12 ans. Pour rappel, les enfants âgés de moins de 16 ans doivent avoir une autorisation parentale pour se faire vacciner. Ce document est disponible sur le site du ministère de la Santé. Les injections se font sur présentation d’une pièce d’identité et d’une carte vitale.

Déployer la vaccination

En cette période de rentrée, ce dispositif a pour objectif de faciliter l’accès à la vaccination en se rendant au plus près des populations. “Il s’agit de se protéger et de protéger les plus fragiles, limiter les formes graves mais également retrouver une vie moins contrainte avec le pass sanitaire sans avoir besoin de faire des tests régulièrement”, explique la préfecture du Gard, en soutenant que la meilleure des préventions contre le virus et son variant Delta reste la vaccination.

Selon le ministère des Solidarités et de la Santé, dans le département, 530 482 personnes ont déjà reçu au moins une dose de vaccin, soit 70,9 % de la population. Au total, 497 963 habitants sont entièrement vaccinés (soit 66,5%).

Situation épidémique

Dans le Gard, malgré une légère baisse du taux d’incidence (218 cas pour 100 000 habitants), le taux de positivité des tests reste élevé, à hauteur de 3,3 %. La grande majorité des cas sont issus des variants de la maladie (87,8 %), dont le Delta.

La tension hospitalière s’élève à 80 % sur l’ensemble du département. 140 personnes sont actuellement hospitalisées, dont 39 dans les services de réanimation et de soins critiques. Dans toute l’Occitanie, le Gard reste l’un des départements les plus touchés par la maladie.