Covid-19 : la situation sanitaire s’améliore en Occitanie mais la tension hospitalière reste élevée

La situation sanitaire continue progressivement de s’améliorer en Occitanie, le taux d’incidence est en baisse sur l’ensemble des départements. Toutefois, la tension hospitalière demeure élevée, 280 patients sont actuellement en réanimation.

« Cette situation doit continuer à nous inciter à la vigilance », soutient l’Agence Régionale de Santé (ARS) Occitanie dans son dernier bilan publié mardi 7 septembre. Les indicateurs continuent de s’améliorer sur tout le territoire régional. Le taux d’incidence est en baisse dans l’ensemble des départements, le plus élevé étant de 239,7 cas positifs pour 100 000 habitants dans le Gard.

Quatre départements possèdent désormais un taux d’incidence proche ou inférieur à 100 : la Lozère (78,7 cas pour 100 000 habitants), le Gers (88,9 cas pour 100 000 habitants), l’Aveyron (102,7 cas pour 100 000 habitants) et le Tarn (104,2 cas pour 100 000 habitants).

En moyenne dans la région, 1 327 cas positifs sont détectés quotidiennement. Le taux de positivité est en baisse constante depuis la fin du mois de juillet. Il est actuellement de 2,5 % pour près de 370 000 tests réalisés dans les sept derniers jours.

Tension hospitalière élevée

Malgré des indicateurs encourageants, la tension hospitalière demeure élevée dans certains départements. En Ariège par exemple, elle est de 113 %. Dans ce département, il aura donc fallu ouvrir plus de lits de réanimation. À contrario, la Lozère dispose d’une tension hospitalière de 0 %.

Dans toute l’Occitanie, 1 120 patients sont actuellement hospitalisés, dont 280 dans les services de réanimation et de soins critiques. Le nombre d’hospitalisations le plus important se trouve en Haute-Garonne (272 malades sont hospitalisés, dont 84 en soins critiques) et dans l’Hérault (258 malades sont hospitalisés, dont 75 en soins critiques).

8 millions de doses de vaccin

La vaccination continue également de progresser en Occitanie. Plus de 8 millions de doses de vaccin ont été administrées depuis le début de la campagne, dont 4,4 millions primo-injections. Au total, 88,5% de la population âgée de plus de 18 ans a déjà reçu au moins une dose de vaccin. Pour ce qui est de la population âgée de plus de 12 ans, 87 % ont déjà bénéficié d’une première injection.

Sur l’ensemble de la population d’Occitanie, 75,5 % ont déjà reçu une première dose. « Le maintien des gestes barrière et la vaccination restent nos atouts majeurs face à l’épidémie, en particulier en cette période de rentrée propice à une circulation active du virus », termine l’Agence Régionale de Santé.