Gard : Une opération de vaccination sans rendez-vous dans la galerie du carrefour Nîmes Étoile

La préfecture du Gard, le Service départemental d’incendie et de secours (SDIS) et l’Agence régionale de santé (ARS) Occitanie organisent une opération de vaccination au centre commercial carrefour Nîmes Étoile les vendredi 3 et samedi 4 septembre prochains.

« La meilleure des préventions contre le virus et le variant Delta reste la vaccination », soutient la préfecture du Gard. Cette dernière, le Service départemental d’incendie et de secours (SDIS) du département et l’Agence régionale de santé (ARS) Occitanie organisent une opération de vaccination sans rendez-vous au carrefour Nîmes Étoile. Les 3 et 4 septembre prochains, un centre éphémère sera mis en place dans la galerie du centre commercial, situé au sud de la ville. Les sapeurs-pompiers du Gard accueilleront le public de 9 heures à 19 heures.

Le centre de vaccination est ouvert à toutes les personnes de plus de 12 ans. Il suffit de présenter une pièce d’identité et une carte vitale. Pour les jeunes de moins de 16 ans, une autorisation parentale est nécessaire.

Faciliter la vaccination

« Ce dispositif éphémère renforce l’action de l’ensemble des acteurs de la vaccination qui sont engagés chaque jour au service de notre santé à tous, partout dans le Gard », explique la préfecture du Gard. L’objectif principal de cette opération est d’aller à la rencontre des populations afin faciliter les démarches pour se faire vacciner. Actuellement, dans le département, le taux d’incidence s’élève à 335 cas positifs pour 100 000 habitants. Les mutations du virus, dont le variant Delta, concernent plus de 87 % des cas. 69.35 % des habitants du Gard ont déjà reçu au moins une dose de vaccin.