Région Occitanie : Carole Delga annonce « un budget 2023 puissant »

Avec un total de 3,63 milliards d’euros, la Région Occitanie dispose d’un « budget 2023 puissant » pour assurer le financement de ses programmes prioritaires. Mobilité, économie, éducation et écologie, seront dotés des enveloppes les plus importantes.

Carole Delga dévoile son budget 2023 pour la Région Occitanie ©capture écran Région Occitanie

« Maintenir un haut niveau d’investissement, de 26% supérieur à la moyenne des Régions, tout en reconstituant notre épargne sans augmenter les coûts de fonctionnement. » Voilà les ambitions de la Région Occitanie annoncées par Carole Delga. « Nos priorités seront l’éducation, l’orientation, l’accès à la culture et aux sports. Je veux que chacun retrouve confiance en l’avenir et se sente en capacité de choisir sa trajectoire, en levant les freins à l’enseignement et à l’emploi », précise la présidente de la collectivité. Pour cela, plusieurs leviers seront actionnés et des enveloppes conséquentes allouées aux compétences ayant un impact sur ces quatre priorités.

Le budget 2023 de la Région Occitanie sera voté lors de l’Assemblée plénière qui se tiendra ce jeudi 15 décembre. Carole Delga y présentera un budget de 3,63 milliards d’euros. Chiffre stable par rapport à l’année dernière puisqu’il s’élevait alors à 3,75 milliards d’euros. Elle y fera également état de ses priorités et des différents fléchages inhérents.

Ainsi, les plus gros budgets (au-dessus de 150 millions d’euros) de la Région concernent quatre portefeuilles. Le plus important sera alloué aux transports et ses infrastructures. 960 millions d’euros y seront consacrés. Vient ensuite l’économie, l’emploi et la formation professionnelle avec une enveloppe de 518 millions d’euros. Puis, l’éducation, l’orientation et la jeunesse avec un budget de 387 millions d’euros. Et l’urgence climatique avec 154 millions d’euros.

Répartition du budget 2023 de la Région Occitanie ©Région Occitanie

Les transports, fer de lance de la Région Occitanie

Depuis 2016, la Région a fait du ferroviaire son fer de lance et souhaite aujourd’hui créer un véritable choc des mobilités, dans un souci écologique mais aussi pour lever un des freins à l’emploi et à l’éducation, priorités de Carole Delga. « Les transports sont aujourd’hui indispensables dans notre démarche de transition écologique, indispensables pour la maîtrise du pouvoir d’achat, et indispensables pour assurer notre souveraineté industrielle », précise la présidente d’Occitanie.

Parmi les actions volontaristes de la Région, à l’image du Plan rail, de la réouverture de la ligne Montréjeau-Luchon, elle met l’accent sur les tarifs attractifs que la collectivité a mis en place pour accélérer les changements de pratiques. Une politique qui paie selon la Région qui fait état d’une « hausse de fréquentation des trains de 22% depuis le début de l’année 2022 ». Les seuls trains liO enregistre une augmentation de 12% des recettes voyageurs.

Selon Carole Delga, c’est là le fruit des dernières mesures tarifaires régionales dont fait partie l’opération “train à 1€”. Mise en place d’abord pour les moins de 26 ans en été, puis pour pallier au manque de carburant il y a quelques mois, elle est désormais étendue à tous, le premier week-end de chaque mois, ainsi que pendant les pics de pollution. La Région prévoit l’édition de 14 millions de billets à 1€ en 2023.

Parmi ces derniers, des tickets à 1€ destinés aux 17 000 clubs sportifs amateurs d’Occitanie pour assurer le transport lors de rencontres et compétitions. Mais également à destination des écoles pour les voyages scolaires.

L’éducation et le savoir en étendard

La présidente de Région l’assure : « En premier lieu, nous voulons développer et améliorer l’orientation scolaire, et nous allons plus investir en ce sens. » Pour exemple, Carole Delga évoque les 990 000 euros débloqués pour organiser des salons ID.Métiers, dédiés aux jeunes en quête d’informations sur les multiples professions qui s’ouvrent à eux. Il s’agit d’événement durant lesquels ils sont mis au contact du monde du travail de manière pédagogique et ludique : « Utilisation de jeux d’immersion, d’escape games, ou même de TikTok », décrit-elle.

Par l’accompagnement à la recherche de stages, le développement d’un dispositif d’accès à l’enseignement supérieur, ou encore les tournées des Maisons de l’orientation mobiles, la Région exerce ses compétences en matière d’information métiers en direction de la jeunesse. Mais Carole Delga souhaite aller plus loin : elle a demandé au gouvernement, à titre d’expérimentation, le rôle de cheffe de file de l’orientation des jeunes et des demandeurs d’emploi. « L’objectif de cette expérimentation est de permettre l’émergence d’un véritable service public de l’orientation grâce à la mise en œuvre de parcours accompagnés vers le monde du travail, depuis le collège jusqu’aux études supérieures », explique-t-elle.

Une série de mesures budgétisées qui, elle l’espère permettra à « chacun de retrouver confiance et espoir en l’avenir, d’être libre de ses choix et capable de réussir », conclut Carole Delga.