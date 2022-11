La Région Occitanie lance le train à 1€ le premier week-end de chaque mois

La Région Occitanie a annoncé le lancement du billet de train à 1€ chaque premier week-end du mois dès décembre face au succès de cette opération lancée en octobre dernier pour pallier les pénuries de carburant. Elle proposera aussi cette tarification lors des épisodes de pollution.

Agnès Langevine, Phlippe Bru, Carole Delga et Jean-Luc Gibelin ont annoncé la généralisation du train à un euro © Région Occitanie – Laurent Boutonnet

Le hasard du calendrier fait bien les choses. La veille de la baisse des aides à la pompe accordées par l’État, la Région Occitanie a annoncé le lancement du train à 1€ chaque premier week-end du mois (hors juillet et août). Elle pérennise ainsi l’opération qu’elle avait mise en place en octobre dernier pour « aider les habitants à faire face à la pénurie d’essence ».

Pour rappel, la collectivité avait en effet proposé le train à 1€ le week-end des 15 et 16 octobre et celui des 22 et 23 octobre 2022. Un véritable succès. « Sur ces deux week-ends, nous avons eu cinq fois plus de voyageurs que sur un week-end traditionnel », se félicite Carole Delga, la présidente de la Région. Dans le détail, près de 250 000 personnes ont voyagé à bord des trains régionaux lors de ces deux week-ends.

Le train à 1€ le premier week-end de chaque mois dès décembre

« Il existe une réelle envie de prendre le train, mais il manquait une incitation financière », note Carole Delga. Ces prix au rabais ont effectivement encouragé les non-habitués du transport ferroviaire à sauter le pas. « 20% des voyageurs qui ont pris le train lors des opérations “train à 1€” en octobre dernier ne l’avaient jamais pris », informe Philippe Bru, directeur régional SNCF Voyageurs.

Nous avons décidé de généraliser les trains à 1€ tous les premiers week-ends du mois en @Occitanie.

C’est bon pour la planète et le pouvoir d’achat. pic.twitter.com/Ttdr6sW4ie — Carole Delga (@CaroleDelga) November 15, 2022

Afin d’encourager cet effort, la Région a donc décidé de généraliser son offre de billets de train à 1€. Cette tarification s’appliquera chaque premier week-end du mois dès celui du 3 et 4 décembre prochain pour tous les usagers et sur l’ensemble du réseau de trains liO. D’autres jours pourraient être concernés puisque la collectivité a aussi décidé de la proposer lors des pics de pollution.

Les billets à 1€ lors des épisodes de pollution en Occitanie

La Région Occitanie va en effet passer les trains liO à 1€ lors des épisodes de pollution à partir de 2023. C’est une première en France. Cette mesure sera déclenchée en partenariat avec Atmo Occitanie, organisme de surveillance de la qualité de l’air dans la région, lorsque les préfets de département désigneront l’épisode de pollution comme persistant.

« Tous les trains qui sortent et entrent des zones concernées par le pic de pollution seront à 1€ », précise Philippe Bru. En 2022, 26 journées ont été classées en épisodes de pollution dans la région. La collectivité espère ainsi « participer à l’amélioration de la qualité de l’air. » « Voyager en train c’est 26 fois moins de CO2 émis qu’en voiture thermique. Le train est le mode de transport longue distance le moins polluant », souligne Carole Delga.

La SNCF va « forcer la capacité des trains » lors des jours concernés

Le train à 1€ risque bien d’être victime de son succès. Jean-Luc Gibelin, vice-président de la Région chargé des mobilités pour tous et des infrastructures de transports, prévient ainsi : « Toutes les places seront à 1€, mais les trains ne sont pas extensibles. Certains risquent donc d’être pleins. » D’où « la nécessité de réserver son billet », conseille Carole Delga. Les voyageurs peuvent déjà le faire en ligne et pourront bientôt acheter leur billet à 1€ au guichet.

De son côté, SNCF Voyageurs, par la voix de son directeur régional, assure qu’elle va « forcer la capacité des trains » pour permettre à un maximum de personnes de profiter de cette tarification. « 43 000 places supplémentaires avaient été ouvertes à la vente lors des deux week-ends à 1€ en octobre », rappelle la présidente de la Région.

Un investissement de deux millions d’euros pour la Région Occitanie

Pour développer cette offre tarifaire, la Région Occitanie va investir deux millions d’euros. Mais pas question d’impacter ce coût sur les autres billets. « Nous n’allons pas augmenter les prix des billets en Occitanie au 1er janvier. Ce sera la cinquième année sans augmentation », appuie Carole Delga. Cette offre tarifaire va donc représenter une perte financière lors des jours où elle sera proposée.

« Il y aura un déficit. Mais cela va permettre d’amener des clients supplémentaires », estime la présidente de la Région. Le directeur régional SNCF Voyageurs est du même avis. « C’est un investissement grâce auquel on donne le goût du train, puisque 80% des voyageurs qui avaient pris le train pour la première fois lors des week-ends à 1€ le reprennent après », assure Philippe Bru.

La Région veut « atteindre 100 000 voyageurs en moyenne par jour »

Avec le train à 1€, la Région Occitanie vise un objectif bien précis : « atteindre 100 000 voyageurs en moyenne par jour ». Ils sont au nombre de 70 000 actuellement. « L’Occitanie enregistre le plus fort taux de croissance du nombre de voyageurs en 2022. La fréquentation a augmenté de 27% dans la Région par rapport à 2019, contre 2% au niveau national », détaille Philippe Bru.

Et qui dit plus de clients, dit plus de recettes. « Nous avons 10% de croissance en termes de recettes dans la région », révèle le directeur régional SNCF Voyageurs. La « politique volontariste et innovante » de la Région porte donc ses fruits. Mis à part le billet de train à 1€, la collectivité propose en effet la gratuité à l’usage pour les jeunes et des tarifs dégressifs pour les plus de 60 ans.